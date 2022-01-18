أثارت تحديثات على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالبنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر، شكاوى بعض العملاء، نتيجة توقف خدماته البنكية أو صعوبة الوصول إلى الحسابات وإنجاز التعاملات.

وقال أحد العملاء في تعليق على الصفحة الرسمية للبنك، إنه لم يتمكن من إيداع أموال منذ يوم الخميس الماضي، واشتكى آخر من صعوبة الوصول إلى خدمة العملاء.

وردت الصفحة الرسمية للبنك على شكاوى العملاء، أمس، إن "بعض الخدمات البنكية قد تكون غير متاحة في الوقت الحالي، وإننا نعمل على إعادتها في أقرب وقت".

وقال مصدر مسؤول في البنك لزاوية عربي رفض الكشف عن اسمه، يوم الثلاثاء، إن "البنك كان يجري تحديثات كبيرة في الأنظمة الخاصة به (السيستم) في إجازة نهاية الأسبوع، وربما بعض التحديثات كان لها تأثير لفترة أطول".

وانخفض سهم التجاري الدولي، صاحب الوزن الأكبر في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (إيجي إكس 30)، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 53 جنيه (3.4 دولار) بتراجع حوالي 0.4%، وفق موقع البورصة.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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