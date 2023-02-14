استحوذت شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية على حصة أقلية في المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، وفقا لبيان من هيرميس لبورصة مصر الثلاثاء.

وتنشط عمليات الاستحواذ الخليجية على أسهم لشركات مصرية مدرجة في البورصة في ظل انخفاض أسعار الأسهم بعد خفض العملة المحلية مقابل الدولار، فيما أعلنت الحكومة المصرية برنامج خصخصة أصول تابعة لها ضمن مساعيها لزيادة حصيلتها الدولارية المتضررة منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقا للبيان، استحوذت شيميرا على 2.62% من هيرميس، واشترت الشركة الإماراتية 30.6 مليون سهم مقابل 590.6 مليون جنيه (19.3 مليون دولار).

كانت شيميرا والتي يقع مقرها في أبوظبي، استحوذت على حصص في شركات مصرية أخرى خلال العام الماضي.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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