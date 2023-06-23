وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، اتفاقية مع شركة سفران لمحركات الطائرات المروحية ومقرها فرنسا، للتعاون في مجال صيانة وإصلاح محركات الطائرات المروحية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، مساء الخميس.

وتسعى شركة سامي "SAMI" - التي تأسست في 2017 وتعمل في عدة قطاعات بينها أنظمة الفضاء والطيران - لتطوير ودعم الصناعات الدفاعية والاكتفاء الذاتي في المملكة.

ويقود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خطة لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على إيرادات النفط، والتوسع في عدد من الصناعات والاستثمار في قطاعات غير نفطية.

ويهدف الاتفاق إلى التوسع في قدرات صيانة وإصلاح المحركات، والدعم التقني وتطوير البنية التحتية الصناعية، والتدريب التقني لكوادر سعودية في فرنسا.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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