وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع -المملوكة بنسبة 99.8% لشركة السويدي إليكتريك المصرية- 3 عقود لتنفيذ أعمال بمشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى في مصر بقيمة 2.2 مليار جنيه مصري (نحو 113.8 مليون دولار)، بحسب بيان لشركة السويدي إليكتريك يوم الأحد.

وقالت شركة السويدي إليكتريك، التي تقدم حلول الطاقة والبنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن العقود سيتم تنفيذها خلال 6 أشهر من تاريخ استلام الموقع.

ولم توضح الشركة، في بيانها، طبيعة الأعمال التي سوف تنفذها شركتها التابعة في مشروع تنمية جنوب الوادي.

وكانت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع وقعت في عام 2020 عقد تنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى، بحسب موقع وزارة الكهرباء المصرية.

ويستهدف مشروع تنمية جنوب الوادي، الذي أعلن عنه في عام 1997، إضافة مساحة جديدة من الأراضي الزراعية تبلغ حوالي 600 ألف فدان يمكن أن تصل في المستقبل إلى حوالي مليون فدان، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد المائية والري المصرية.

والسويدي إليكتريك تأسست عام 1938، وهي مدرجة في البورصة المصرية، ومملوكة لعائلة السويدي المصرية، والشركة هي من أكبر الشركات في العالم المصنعة للكابلات والعدادات الذكية والمنتجات الكهربائية، كما تعمل في مجال المقاولات الكهربائية، بحسب موقعها الإلكتروني وبيان الأحد.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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