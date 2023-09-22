قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، في تغريدة عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا) الجمعة، إن حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي.

وشركة البترول الوطنية مملوكة للدولة عبر مؤسسة البترول الكويتية، وتمتلك الشركة مصفاة الأحمدي وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم، وتبلغ طاقتها التكريرية 466 ألف برميل يوميا.

ووقع الحريق في "المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق،" بحسب الشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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