الشركة الاستثمارية الرائدة عالمياً تحصل على موافقة الجهات التنظيمية في سلطة دبي للخدمات المالية لتزويد العملاء المحليين بخدماتها الاستشارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "ألاينس بيرنستين" ("أي بي")، الشركة الاستثمارية الرائدة عالمياً والتي تدير أصولاً بقيمة تبلغ نحو 700 مليار دولار ، اليوم عن حصولها على رخصة من الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، المُنظم المُستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي. وتتيح الرخصة لـ "أي بي" العمل انطلاقاً من مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقد عينت الشركة جان بول حبيقة، العضو المنتدب لدى الشركة لقطاع الخدمات المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط، كمسؤول تنفيذي أول.

وتأتي هذه الخطوة الطموحة استكمالاً لاستراتيجية "أي بي" الرامية إلى توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط. وبدوره، سيعمل حبيقة، الذي انضم إلى الشركة في أغسطس 2022، عن كثب مع إدوارد فان نيس، رئيس المبيعات الوسيطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي بدوره انتقل مؤخراً إلى دبي.

وانطلاقاً من مكتبها الجديد، سيتسنى لشركة "أي بي" توفير خدماتها المرموقة للمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك العملاء من المؤسسات وشركاء التوزيع والشركات العائلية، مانحة إياهم وصولاً غير مسبوق إلى خدمات إدارة الأصول. وسيتعاون فريق الشركة المكون من متخصصين مهنيين بشكل وثيق مع العملاء لتزويدهم بحلول استثمارية مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

وفي هذا السياق، قال ويليم فان جيزين، رئيس قسم الخدمات المؤسسية لدى "أي بي" في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يجسد الحصول على رخصة مزاولة الأعمال انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة ومرحلة جديدة نحو تحقيق مزيد من النمو والتوسع، إلى جانب تزويد العملاء في المنطقة بخدمات واستشارات استثمارية ترتقي بأعمالهم. وعلى مدى السنوات الماضية، مثلّت منطقة الشرق الأوسط سوقاً مهمة بالنسبة لنا في ’أي بي‘، ولا شك أن افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي، سيعزز من مستوى الخدمات المُقدمة لعملائنا وبالتالي تمكينهم من اغتنام أبرز الفرص الواعدة التي تزخر بها أسواق المنطقة".

بدوره، قال المسؤول التنفيذي الأول والعضو المنتدب لدى "أي بي" لقطاع الخدمات المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط، جان بول حبيقة: "يسرنا في ’أي بي‘ البدء بتقديم خبراتنا الواسعة وحلولنا الاستثمارية لعملائنا من المستثمرين الأكثر تميزاً في المنطقة. وفي ظل حرصنا على توسيع نطاق حضورنا العالمي، نؤكد أيضاً على التزامنا الراسخ تجاه عملائنا من خلال منحهم قيمة استثنائية تتخطى توقعاتهم".

وأضاف حبيقة: "نحن على ثقة بأن افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي، سيتيح لنا لعب دور رئيسي في تعزيز المشهد الاستثماري في المنطقة. ومما لا شك فيه، أن تبني الشركة نهجاً قائماً على الابتكار والخبرات مع التركيز على الارتقاء بخدمة العملاء، سيساعدنا على مواصلة حصد المزيد من التميز والتقدم في أسواق المنطقة شديدة التنافسية، وسيمكننا من بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا المرموقين وشركائنا ومجتمع الأعمال".

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نرحب بالشركة العالمية العملاقة والرائدة في مجالها ’أي بي‘ في مركز دبي المالي العالمي، حيث نواصل بخطىً متسارعة استقطاب المؤسسات والشركات العالمية تماشياً مع مستهدفات استراتيجية المركز 2030. إن قرار ’أي بي‘ بافتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي يأتي انطلاقاً من موقعه الاستراتيجي الاستثنائي، والذي يُتيح للشركة إمكانية الوصول إلى 8 تريليون دولار من الثروات الخاصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. كما ستتمكن ’أي بي‘ من الاستفادة من فرص النمو الهائلة الكامنة ضمن المنظومة البيئية التي يوفرها المركز والذي يضم أكثر من 300 شركة مُتخصصة في إدارة الثروات والأصول، إضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 36 ألف موظف وخبير مع قدرة الوصول والاستفادة من الفرصة المواتية ضمن أسواق المنطقة مُستعيناً بمنظومته القانونية المُتكاملة".

يلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في قيادة وتشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي عبر تبني نهج الابتكار والاستدامة والشمولية من خلال توفير بيئة أعمال تدعم تعزيز مستويات النمو والازدهار. وبفضل تمتعه بموقع استراتيجي متميز وسياسات داعمة وملائمة للأعمال، يمثل المركز منصة مثالية لشركة ’أي بي‘ لتوسيع نطاق أعمالها وتلبية احتياجات مجوعة واسعة من عملائها في المنطقة.

تصنّف النسخة 33 من "مؤشر المراكز المالية العالمية" دبي كواحدة من بين عشرة مراكز مالية حول العالم باعتبارها مركزا عالميا رائدا، نظراً لما توفره تلك المراكز من خدمات على درجة عالية من التخصص والتطور تخدم متطلبات القطاع.

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 36.000 مهني لدى أكثر من 4300 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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عمر نصرو | أصداء بي سي دبليو

omar.nasro@bcw-global.com

www.asdaa-bcw.com | www.arabyouthsurvey.com

رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

استشارية – التسويق والاتصال المؤسسي

t-rasha.Mezher@difc.ae