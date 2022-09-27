ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 85.4% على أساس سنوي، ليبلغ 4.9 مليون سائح مقابل 2.6 مليون سائح بالنصف الأول من 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الثلاثاء.



وارتفع عدد الليالي السياحية - وهي الليالي التي قضاها السياح لغير أغراض العمل بأجر مدفوع من مصر- خلال الستة أشهر بنسبة 63.6% إلى 52.6 مليون ليلة.



وتأثر قطاع السياحة في مصر -الذي يسهم بنحو 15% من الناتج القومي للبلد- سلبا في عام 2020 بسبب الإغلاقات التي فُرضت عالميا نتيجة جائحة كورونا، لتنخفض إيراداته إلى نحو 4 مليار دولار مقابل 13.03 مليار دولار في عام 2019 قبل الجائحة.



وتعول مصر على السياحة كأحد مصادر العملة الأجنبية، فيما خلق الصراع في أوكرانيا مزيد من الضغوط على أوضاعها المالية في ظل تدفقات الدولار للخارج، وصعوبة الحصول على تمويلات أجنبية بسبب رفع الفائدة عالميا.

وتستهدف مصر مضاعفة إيراداتها من السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويا.

كان إجمالي عدد السائحين الوافدين لمصر سجل 8 مليون سائح في العام الماضي بزيادة 117.5% على أساس سنوي بينهم 50.6% من أوروبا الشرقية، وفقا للبيانات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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