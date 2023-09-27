استُحدِثت هذه العلامة التجارية الجديدة من الفئة المتوسطة والملائمة للتحويل لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

أعلنت شركة ماريوت الدولية (المسجّلة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MAR) اليوم عن تدشين «فور بوينتس إكسبريس باي شيراتون»، وهي علامة تجارية مصممة للشريحة المتوسطة. وتأتي هذه العلامة التجارية الجديدة استجابة لطلب المستهلكين المتزايد على أماكن الإقامة الجديرة بالثقة والميسورة التكلفة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وناهيك عن أن الإعلان عن العلامة التجارية يتماشى مع النهج الذي تتبعه الشركة في تلبية احتياجات النزلاء من خلال توفير منتجات إقامة محل اهتمام على الصعيد الإقليمي وتناسب جميع أغراض الإقامة، فإن هذا الإعلان يأتي في أعقاب توجّه الشركة مؤخرًا نحو أماكن الإقامة من الفئة المتوسطة ميسورة التكلفة من خلال علامة «سيتي إكسبريس باي ماريوت» التجارية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية والإعلان عن خططها لعلامة «استوديو ريس» التجارية في الولايات المتحدة وكندا. وستوفر فنادق «فور بوينتس إكسبريس باي شيراتون» للعملاء المهتمين بالقيمة تجربة فندقية سلسة في موقع مناسب، مع مراعاتها مبادئ الموثوقية والبساطة والقيمة في كل من التصميم وتجربة النزلاء.

"يسرنا أن نعزّز النمو في عدد فنادق الفئة المتوسطة لدى شركة ماريوت الدولية بتدشين علامة «فور بوينتس إكسبريس باي شيراتون» التجارية. ولقد تمت دراسة هذه العلامة التجارية الجديدة وتصميمها وتوطينها بتفكّر وتدبّر لتزويد المسافرين من الفئة المتوسطة بأساسيات إقامة تلبي جميع أغراض السفر بالسعر المناسب"، صرّح بذلك السيد/ ساتيا أناند، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة ماريوت الدولية. وأضاف قائلاً: "تعدّ الفئة المتوسطة شريحة تتسم بالمرونة في قطاع الفنادق وهي تمثّل حاليًا ما يقرب من 1.2 مليون غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، علمًا بأن 68% من هذه الغرف لا تتبع علامات تجارية. وستوفر علامة «فور بوينتس إكسبريس» التجارية لمالكي الفنادق الفرصة للاستفادة من أنظمة التوزيع القوية التي تملكها شركة ماريوت الدولية وبرنامج الولاء «ماريوت بونفوي» المقدّم من الشركة والحائز على جوائز، مع فرصة للتحويل ميسور التكلفة، وهو ما يوفر شروطًا تنافسية، ونموذج تصميم تشغيلي خفيف."

ستوفر «فور بوينتس إكسبريس» للنزلاء الخدمة الأصلية المتّسمة بالود التي تشتهر بها العلامات التجارية لشركة ماريوت الدولية. وكما هو معروف، فالمسافرون من الفئة المتوسطة هم مخطّطون عمليون يعطون الأولوية للعناصر التي تضفي سلاسة على رحلات العمل والترفيه. وستتعامل العلامة التجارية مع هذه الأساسيات بأهمية كبيرة وذلك بتوفير غرف نظيفة ومريحة ووجبة إفطار وخدمة واي فاي مجانية، ما يجعلها تقدّم تجربة فعّالة ومريحة بأسعار في متناول الجميع. وستقدّم فنادق «فور بوينتس إكسبريس» طوابع تصميمية توفر ملامح شخصية وجمالية مميزة محلية. وقد روعي في تصميم العلامة التجارية أن تلبي احتياجات النزلاء؛ إذ يهدف النموذج الفعّال من حيث التكلفة إلى توفير استراتيجية تسعير فعّالة للمالكين والمساعدة في دفع معدلات النمو المجدية لشركة ماريوت الدولية. وقد أبرمت الشركة بالفعل ثلاث صفقات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وتركيا ووقّعت خطابات إعلان النوايا لفنادق «فور بوينتس إكسبريس» المستقبلية في أسواق، مثل بولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة.

من المزمع افتتاح أول فندق يحمل هذه العلامة التجارية في المملكة المتحدة في موقع ممتاز بوسط لندن، على بُعد أقل من 500 متر من «محطة يوستون» وعلى بُعد كيلومتر واحد من مركز «كينغز كروس» للسكك الحديدية ومحطة «سانت بانكراس الدولية». ومن المتوقع افتتاح فندق فور بوينتس باي شيراتون لندن يوستون في عام 2024، وسيضم 201 غرفة نزلاء بعد إجراء تجديدات كبيرة على المنشآت الحالية. وسيوفر الفندق موقعًا مثاليًا بالقرب من مقرات الشركات التقنية في «كينغز كروس» والمتحف البريطاني، كما سيوفر وصولاً سهلاً إلى أحياء التسوّق والمسارح في لندن، فضلاً عن العديد من المواقع السياحية.

في تركيا، جرى التوقيع على إقامة فندقين من فنادق «فور بوينتس إكسبريس» في مدينتي أنطاليا وبورصة. ومن المخطط له أن يضم فندق فور بوينتس باي شيراتون أنطاليا لارا 52 غرفة نزلاء عند تحويله المتوقع في أواخر عام 2023. ويتمتع حي شاليان بموقع رائع يمكن الوصول منه إلى كل من وسط المدينة والمطار كما أنه يستفيد من قربه من شاطئ البحر. أما في بورصة، فسيوفر فندق فور بوينتس إكسبريس باي شيراتون نيلوفر للنزلاء موقعًا مناسبًا بالقرب من الطريق السريع الرابط بين مدن بورصة واسطنبول وإزمير.

ستصبح علامة «فور بوينتس إكسبريس» التجارية جزءًا من منصة برنامج «ماريوت بونفوي» للولاء الحائز على جوائز والذي يضم أكثر من 186 مليون عضو. وستستفيد العلامة التجارية من المنصات الرقمية القوية المملوكة لماريوت، مثل موقع Marriott.com وتطبيق الهاتف المحمول Marriott Bonvoy (ماريوت بونفوي)، لإجراء حجوزات مباشرة.

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- انتهى -