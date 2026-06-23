افتتحت شركة سفريات المناعي القطرية لخدمات إدارة السفر- التابعة لمجمع شركات المناعي المدرجة ببورصة قطر - مكتب جديد في السعودية، ضمن خطتها لتوسيع نطاق حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، وفق بيان الشركة للبورصة الثلاثاء.

نبذة عن الشركتين

(وفق موقع المجموعة الرسمي + موقع كيبكو + بيانات السوق)

- تعمل مجموعة المناعي المعروفة باسم مجمع شركات المناعي أو Mannai Corporation في قطاعي الخدمات والتجارة، وتغطي من خلال شركاتها التابعة في عدة أنشطة تضم: السيارات، المعدات الثقيلة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الهندسية، السفر، والنفط والغاز وتجارة التجزئة.

انطلقت مجموعة مناعي كتاجر لقطع غيار السيارات، قبل أن تتوسع وتشمل أنشطة متنوعة من منصات الحفر البحرية إلى الاتصالات، وقد استحوذت شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة "كيبكو القابضة" على غالبية أسهمها في 2005، وفي 2007 أصبحت شركة مناعي شركة مساهمة عامة، وأُدرجت أسهمها في بورصة قطر.

لا تزال كيبكو القابضة أكبر مساهم في مناعي بحصة 51.2% فيما يمتلك جهاز قطر للاستثمار - الصندوق السيادي لقطر - حصة 15%.

ويقع المقر الرئيسي لـ مناعي في الدوحة، وتعمل في الإمارات والسعودية والهند، إضافة إلى توسع أعمالها في العراق وسوريا.

- أما سفريات المناعي فيعود نشاطها إلى عام 1978، وهي شركة متكاملة لإدارة السفر لقطاعي الأعمال والسياحة، وتقدم خدمات إدارة السفر، تمثيل شركات الطيران، وتنظيم وإدارة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وسيكون مكتب الرياض بمثابة المركز الرئيسي لعمليات سفريات المناعي في السعودية، حيث سيقدم خدمات الشركة إلى جانب تنظيم رحلات الحج والعمرة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: فاطمة الكاشف، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا