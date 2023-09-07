تسلط هذه الشراكة الضوء على أهمية المملكة العربية السعودية كسوق لشركة الطيران

الرياض، المملكة العربية السعودية: "بيوند"، أول شركة طيران فاخرة للسفر الترفيهي في العالم والتي تتخذ من جزر المالديف مقرًا لها، تختار "المسافر" شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية (جزء من مجموعة سيرا) لتصبح وكيل المبيعات العام والحصري لطيران بيوند في المملكة العربية السعودية.

ستتولى المسافر إدارة مبيعات "بيوند" والعروض الترويجية وأنشطة الطاقم الأرضي في المملكة العربية السعودية من خلال المسافر للأعمال، مستفيدةً من قاعدة عملاء كبيرة تمتلكها "المسافر" عبر قنواتها المتعددة بما في ذلك شريحة الأفراد، "اكتشف السعودية"، شركة إدارة الوجهات؛ و"مواسم"، شركة تنظيم رحلات الحج والعمرة. بموجب هذا الاتفاق، ستتولى "المسافر للأعمال" إدارة الحجوزات، والمعاملات، والأعمال الإدارية المتعلقة بالمبيعات العامة لـ "بيوند".

وتخطط شركة الطيران "بيوند" التي ستطير بأسطول مختلط من طائرات مزوردة بمقصورة فاخرة التي توفر أقصى درجات الراحة والأناقة، بتشغيل خط طيران مباشر بين الرياض وماليه. وقد شرعت شركة الطيران التي تم إطلاقها حديثًا في الاستفادة من الطلب المتزايد باستمرار على السفر من المملكة العربية السعودية إلى الأرخبيل في المحيط الهندي، والتي شهدت تدفقًا ثابتًا للزوار من المملكة العربية السعودية، وخاصة في قطاع الرحلات الفاخرة.

وصرح تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "بيوند"، قائلاً: "يسر "بيوند" أن تكون ممثلة من خلال "المسافر" في المملكة العربية السعودية. لديهم المعايير والخبرة وثقة العملاء اللازمة لتقديم تجربة "بيوند" الترفيهية الراقية لعملائها المميزين في السوق السعودي."

ومن جهته قال مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لـشركة "المسافر"،: "تعد جزر المالديف من الوجهات الشهيرة جدًا بالنسبة للمسافرين السعوديين وسوقاً مهماً جداً لشركتنا. في وقت يبحث فيه المسافرون عن تجارب حصرية ومميزة نحن نلتزم بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملائنا وشركائنا. نتطلع إلى العمل مع "بيوند" لتقديم تجارب رفاهية مميزة لعملائنا."

شهدنا هذا العام، زيادة ملحوظة في الطلب على الخدمات والتجارب الفاخرة في قطاع السفر والسياحة. يبحث المسافرون المميزون من المملكة العربية السعودية بشكل متزايد عن الوجهات الشاطئية مثل جزر المالديف. وبصفتها الوكيل العام الحصري لـ "بيوند" ستتمكن شركة المسافر للأعمال من تلبية هذا الطلب المتزايد والاستمرار في توسيع عروضها.

#بياناتشركات

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المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، و بغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

"المسافر للأنشطة"، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://corporate.almosafer.com .

للمزيد من المعلومات:

نيفين ويليام | سين يونغ

أصداء بي سي دبليو

nivine.william@bcw-global.com | cin.yeung@bcw-global.com

حول بيوند

بيوند هي أول شركة طيران ترفيهية متميزة في العالم تقدم تجربة فريدة ومصممة خصيصًا للمسافرين العصريين. ستبدأ Beond رحلات جوية من مجموعة متنوعة من الوجهات باستخدام أحدث ابتكارات الطيران والسفر الفاخر.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

بيوند، قسم التسويق والاتصالات

media@flybeond.com

زيارة www.flybeond.com