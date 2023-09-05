تولي فواز مؤمنة ومروان فاضل مناصب عليا في إدارة العمليات والموارد البشرية ضمن مساعي هيلتون العالمية لمواصلة خطط النمو والتوسع بالمملكة العربية السعودية مع الاستعداد لافتتاح أكثر من 50 فندقًا خلال السنوات القادمة

المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت هيلتون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HLT) عن تعيين اثنين من المواطنين السعوديين في مناصب بارزة ضمن فريق الإدارة الإقليمية العليا الذي يقع مقره في المملكة العربية السعودية.

وسبق لفواز مؤمنة، تولي منصب المدير الأول للموارد البشرية في مصر والمملكة العربية السعودية والمشرق العربي في هيلتون، وسيتولى منصب المدير الإقليمي والمدير الأول للعمليات في المملكة العربية السعودية. وينضم إليه مروان فاضل، الذي تم تعيينه مؤخراً في منصب المدير الإقليمي للموارد البشرية في المملكة العربية السعودية والمشرق العربي.

ومن خلال تولي منصب المدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية، سيتعاون فواز مع مدراء العموم وكبار المسؤولين والشركات المالكة في هيلتون بالمملكة العربية السعودية لأداء العمليات بأعلى مستوى وتقديم الأداء المنشود ضمن المحفظة التي تضم 16 فندقًا في المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ خطط النمو والتوسع الطموحة لهيلتون في المملكة العربية السعودية والتي تشمل أكبر خط تطوير للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبفضل مسيرته المهنية في هيلتون والتي تمتد لأكثر من عقد من الزمن، يجلب فواز معه الكثير من الخبرات في العمليات الفندقية، حيث سبق له قيادة استراتيجية الموارد البشرية التي تسعى إليها هيلتون في المملكة العربية السعودية.

بدوره يتمتع مروان فاضل، الذي يتولى منصب المدير الإقليمي للموارد البشرية في هيلتون بالمملكة العربية السعودية والمشرق العربي، بخبرة تزيد على 20 سنة في مجال الموارد البشرية من خلال عمله ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات والمنظمات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها جوتن، ولوجي بوينت، والوطنية للتأمين. يحمل مروان شهادة ماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة جريفيث في أستراليا وهو زميل المعهد المعتمد لشؤون الموظفين والتنمية.

وفي تعليق حول هذه التعيينات، قال كامل عجمي، نائب رئيس العمليات في مصر والمملكة العربية السعودية والمشرق العربي في هيلتون: "يمتلك كل من فواز ومروان خبرات واسعة تؤهلهما لتنفيذ عمليات هيلتون واستراتيجية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من معرفتهما وخبرتهما الواسعة ضمن المهام الوظيفية. وباعتبارهما مواطنين سعوديين، فإن تعيينهما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام ضمن جهود هيلتون المستمرة لتطوير الكوادر الوطنية في المملكة وتقديم الدعم اللازم لها حتى نواصل تطوير أعمالنا وتوسيعها في المملكة العربية السعودية.

وكانت هيلتون قد أعلنت مؤخرًا عن خططها لافتتاح أكثر من 50 فندقاً جديداً تشمل 10 من علاماتها التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل على تحقيق هدفها المتمثل في زيادة محفظتها إلى أكثر من 75 فندقاً ضمن المملكة خلال السنوات القادمة. كما تواصل الشركة دعم جهود التوطين في المملكة مع خطط لتوظيف 5 آلاف مواطن سعودي بحلول عام 2030.

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نبذة عن شركة هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 22 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها حوالي 7300 فندق ومنتجع وما يقرب من 1.1 مليون غرفة حول 123 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune's 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لست سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 165 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.