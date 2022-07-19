قالت شركة سوديك للعقارات إنها ليست بصدد مراجعة سعر عرضها غير الملزم للاستحواذ على حتى 100% من أسهم شركة مدينة نصر المصرية مع رفض مجلس إدارة مدينة نصر السماح لسوديك بإجراء الفحص النافي للجهالة و "عدم توافر معلومات إضافية"، حسب بيان لبورصة مصر يوم الثلاثاء.

ومن المقرر ان تجتمع الجمعية العامة لشركة مدينة نصر يوم 16 أغسطس لمناقشة طلب سوديك إجراء الفحص النافي للجهالة.

وبعد بيان سوديك الثلاثاء، تراجع سعر سهم مدينة نصر بأكثر من 5%.

وهذا تسلسل زمني لتطور أحداث العرض:

- تقدمت سوديك بالعرض مطلع الشهر الجاري. وسوديك هي شركة تطوير عقاري مصرية، قامت مجموعة الدار الإماراتية مع القابضة ADQ أبوظبي بشراء نحو 86% من أسهمها نهاية العام الماضي.

- حددت سوديك سعر إرشادي يتراوح ما بين 3.20 جنيه إلى 3.40 جنيه للسهم (0.17 و 0.18 دولار).

- رفض مجلس إدارة مدينة نصر في بيان الأحد السماح لسوديك بإجراء الفحص النافي للجهالة بسبب ضعف قيمة العرض وطالب بمراجعة سعر العرض واحال الموضوع للجمعية العامة.

للمزيد: مدينة نصر المصرية ترفض عرض استحواذ من سوديك المملوكة للدار الإماراتية

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا