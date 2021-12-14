قال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك العقارية المصرية، إنه لا نية لشطب الشركة من البورصة بعد صفقة الاستحواذ مع تحالف شركتي الدار العقارية والقابضة (ADQ) الإماراتيتين.

"من اليوم الأول في المحادثات والتحالف الإماراتي يرغب في استمرار الشركة بالبورصة، ولا أعلم ما إذا كان يعتزم استكمال نسبة الأسهم للوصول إلى نسبة 90% عبر الشراء من السوق، فهذا قرار المساهمين".

وأضاف في مؤتمر صحفي بالقاهرة، يوم الثلاثاء، أن الشركة ستحتفظ بعلامتها التجارية دون تغيير.

واستحوذ تحالف الدار العقارية والقابضة، على نحو 85.5% من أسهم سوديك، مقابل حوالي 6.1 مليار جنيه (387.8 مليون دولار)، وجرى تنفيذ الصفقة بشكل رسمي اليوم، بحسب موقع البورصة المصرية.

وكانت الدار العقارية أعلنت في مارس الماضي، لأول مرة عن رغبتها في شراء حصة في سوديك، مقابل سعر يتراوح بين 18 و19 جنيه (1.1-1.2 دولار).

وتقدم التحالف بالعرض في سبتمبر لشراء نسبة تصل إلى 90% ولا تقل عن 51%، وجرى رفع سعر العرض إلى 20 جنيه (1.3 دولار) للسهم.

وبحسب ما ذكره شريف فإن الدار العقارية تقود التحالف بحصة نسبتها 70%، مقابل 30% لصالح القابضة.

توسعات مستقبلية

قال شريف إن تحالف (الدار- القابضة) لديه رؤية لتوسيع مشروعات سوديك، "لكن من المبكر الحديث عن توسع خارجي، لا زلنا ننتظر تشكيل مجلس الإدارة الجديد المتوقع في يناير المقبل، لاعتماد الخطط المستقبلية".

وأشار إلى أن وفد من التحالف سيزور مصر في الأيام المقبلة من أجل التعرف أكثر على الشركة وفريق الإدارة وبحث خططهم المستقبلية.

"بشكل عام نحن ننظر على التوسع في محافظات جديدة في مصر وإضافة مشروعات لمحفظتنا بشكل مستمر".

وتعمل الشركة بشكل أساسي في الوقت الحالي في مشروعات بشرق وغرب القاهرة.

وأضاف أن "دخول مستثمر لديه خبرة في القطاع العقاري، ويدير مشروعات كبيرة في الإمارات، سيسهم في تحسين الخدمات التي تقدم للعملاء، ونقل خبراته للشركة".

نبذة عن الشركات الثلاث

سوديك: تأسست عام 1996، ومقرها القاهرة، وهي مدرجة في البورصة المصرية، وتعمل في مجال التطوير العقاري، ومن أبرز مشروعاتها ويست تاون، وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة.

الدار العقارية: تأسست في عام 2005، وهي مدرجة في بورصة أبوظبي، وتعمل في التطوير العقاري، ومقرها أبوظبي، ومن أبرز مشروعاتها مبنى HQ على شاطئ الراحة بأبوظبي، ولديها شركة تعمل في مصر تحت اسم "الدار مصر" بحسب موقع الشركة الإلكتروني، وبيان سابق.

القابضة (ADQ): تأسست عام 2018، وهي شركة استثمار ضخمة مملوكة لحكومة أبوظبي، وتمتلك استثمارات في أكثر من 90 شركة، تعمل في مجالات متنوعة من بينها الطيران، الزراعة والأغذية والخدمات المالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والعقارات والسياحة والمرافق والنقل، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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