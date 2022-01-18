أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، الاثنين، أعمال الشركة السعودية للذكاء الصناعي "سكاي".

ستعمل الشركة الجديدة على دعم نمو وتطوير قطاع الذكاء الصناعي والتقنيات الناشئة في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

فماذا نعرف عنها؟

الشركة المملوكة بالكامل للصندوق السيادي السعودي، ستعمل على تقديم حلول ابتكارية متنوعة في قطاع الذكاء الصناعي لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية في المملكة مثل قطاع الطاقة والرعاية الصحية.

وقال عبدالله بن شرف الغامدي رئيس مجلس الإدارة، في بيان الاثنين، إن الشركة ستعمل كذراع لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الذكاء الصناعي والتقنيات الناشئة، وإنها ستقوم بتطوير وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة.

وأشار إلى أن الشركة الجديدة تأتي في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية المملكة 2030.

وكانت السعودية أطلقت في 2020 استراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الصناعي، والتي تستهدف وصول المملكة إلى قائمة أعلى 15 دولة في الذكاء الصناعي بحلول عام 2030.

وتستهدف الاستراتيجية تطوير قدرات الأفراد وجذب استثمارات بأكثر من 20 مليار دولار في مجال البيانات والذكاء الصناعي، وتحفيز ريادة الأعمال والمساهمة في خلق 300 شركة ناشئة في هذا المجال، بحسب تقارير سابقة من وكالة الأنباء السعودية.

نبذة سريعة عن صندوق الاستثمارات العامة

(بحسب موقعه الإلكتروني)

تأسس الصندوق السيادي السعودي عام 1971، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، ويركز على 13 قطاع استراتيجي بينها النقل والطيران والترفيه والعقارات والتعدين والطاقة والتجزئة والاتصالات والتقنية.

وقد أنشأ الصندوق 47 شركة وساهم في توفير أكثر من 400 ألف وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتبلغ إجمالي الأصول التي يديرها حوالي 500 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير عبد القادر رمضان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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