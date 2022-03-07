قفز صافي أرباح شركة العبيكان للزجاج السعودية خلال العام الماضي بنحو 904%، لتسجل 173.7 مليون ريال سعودي (46.3 مليون دولار) مقابل 17.3 مليون ريال (4.6 مليون دولار) في 2020.

وقالت الشركة، في بيان الشركة للبورصة السعودية يوم الاثنين، إن قفزة صافي الربح سببها ارتفاع حجم المبيعات بنحو 77.3% إلى 463.2 مليون ريال (123.5 مليون دولار) نتيجة لارتفاع الطلب وارتفاع أسعار بيع المنتجات وتوسع الشركة في أسواق جديدة.

والشركة مدرجة في سوق نمو السعودي الموازي بالبورصة السعودية منذ 7 فبراير 2022.

وارتفع سعر سهم الشركة، خلال تعاملات الاثنين بنسبة 9.91% ليتداول عند 102 ريال ( 27.2 دولار).

نبذة عن الشركة



تأسست شركة العبيكان للزجاج بمدينة الرياض في 2007 ويبلغ رأس مالها الحالي 240 مليون ريال (64 مليون دولار)، وهي تابعة لمجموعة العبيكان للاستثمار السعودية. يتمثل نشاط الشركة في صناعة وإنتاج وبيع الزجاج المسطح الشفاف، وزجاج السلامة، وتصدر إلى أسواق مختلفة في آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، إلى 30 بلد في آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية،، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وتقول الشركة إنها تمتلك واحد من أكبر مصانع الزجاج في الشرق الأوسط، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 طن يوميا.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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