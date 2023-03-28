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رويترز: صفقة محتملة قريبا بين شركة كريم ومجموعة الإمارات للاتصالات
تخوض شركة كريم محادثات متقدمة مع مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) حول صفقة محتملة لتوسع كريم خارج نطاق عملها الأساسي المتمثل في حجز سيارات بالأجرة بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن 5 مصادر مطلعة
٢٨ مارس، ٢٠٢٣
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