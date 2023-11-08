على الرغم من التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية العالمية والتي من بينها التضخم وتقلبات أسعار صرف العملات، سجّلت أرامكس أداءً مستقرًا خلال الربع الثالث من العام، وبلغت إيراداتها 1,35 مليار درهم إماراتي، بانخفاض بنسبة 5% على أساس سنوي، وحققت الشركة أداءً مرنًا حيث بلغ إجمالي أرباحها 335 مليون درهم إماراتي، بنمو قدره 4% على أساس سنوي. وباستثناء تقلبات أسعار صرف العملات، انخفضت الإيرادات بنسبة 2% فيما وصلت نسبة نمو إجمالي الأرباح إلى 8%.

واصل حضور الشركة المتوازن في العديد من المناطق الجغرافية في دعم أدائها على مستوى الأسواق المحلية، ومثّلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 40% من إجمالي الإيرادات وسجلت نموًا بنسبة 21% في إجمالي الأرباح على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ارتفع هامش الربح الإجمالي للشركة بنسبة 25%، فيما سجل هامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة مستقرة عند 10%.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 134 مليون درهم إماراتي، بانخفاض قدره 5% على أساس سنوي بما يتماشى مع التراجع في الإيرادات، ما يشير إلى مواصلة تركيز الشركة على جودة الأعمال والإدارة المنضبطة للتكاليف والاستثمار في الكفاءات التشغيلية.

بدى نجاح الشركة في منح الأولوية لإدارة التكاليف واضحًا من خلال الانخفاض الملحوظ بنسبة 9% في المصاريف العامة والإدارية العضوية للمجموعة (باستثناء " ماي يو إس") في الربع الثالث من العام 2023. فيما زادت مصروفات البيع العضوية خلال هذا الربع من العام، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الشركة لزيادة كفاءات المبيعات في القطاعات الأساسية على مستوى الأسواق الرئيسية.

انخفض صافي الدخل المعلن إلى 9,6 مليون درهم إماراتي خلال الفترة المشمولة بالتقرير في الربع الثالث من العام 2023، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة الحادة في أسعار الفائدة منذ إتمام صفقة استحواذ "ماي يو إس". وبلغ صافي الأرباح المعدّل بعد احتساب تأثير أسعار صرف العملات والزيادة في نفقات التمويل منذ اتمام صفقة الاستحواذ على منصة "ماي يو إس"، 30,4 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2023، بانخفاض قدره 23% على أساس سنوي.

حقق قطاع خدمات الشحن الدولي السريع في أرامكس نموًا ملحوظ، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 4% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من انخفاض عدد الشحنات. واتسمت أعمال قطاع خدمات الشحن السريع المحلي بمرونتها على أساس سنوي ومتسلسل. وعلى الرغم من الرياح العكسية التي تواجه القطاع، فإن تركيز الشركة على خدمات الشحن، قد حقق هوامش قوية، أما بالنسبة لقطاع الخدمات اللوجستية، فإن الشركة تواصل إعادة تموضع أعمالها في هذا القطاع من خلال نمو بالعائدات ذو الجودة العالية في قطاعات استراتيجية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023.

أبرز النتائج المالية للمجموعة

حافظت أرامكس على أدائها وحققت المجموعة إيرادات بلغت 1,35 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا معتدلًا بنسبة 5% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى تقلبات أسعار صرف العملات وتحديات الاقتصاد الكلي وضعف نشاط التجزئة العالمي في بعض الأسواق. وعند استثناء تأثير أسعار صرف العملات، انخفضت الإيرادات بنسبة 2%.

وأكدت نتائج هذا الربع من العام على مدى مرونة الشركة، وقد بدى ذلك واضحًا من خلال ما حققته الشركة من زيادة ملحوظة بنسبة 4% على أساس سنوي في الربح الإجمالي والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 134 مليون درهم إماراتي للربع الثالث من العام 2023. ويعود هذا التقدم الذي أحرزته الشركة إلى التدابير الاستباقية لدفع كفاءة العمليات وتعزيز الأداء العام وتحسين إدارة المصاريف العامة والإدارية الموحدة للمجموعة للأعمال العضوية (باستثناء " ماي يو إس"). كما أدت الإدارة الحكيمة للتكاليف إلى تحقيق هوامش قوية في الربع الثالث، مع هامش ربح إجمالي قدره 25% وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 10%.

وعلى الرغم من ارتفاع نفقات البيع، الذي يتماشى مع تركيز الشركة على التخصص في المبيعات وتعزيز الكفاءات، حافظت شركة أرامكس على أدائها الثابت والتحكم في التكاليف بفاعلية. وبرهنت الشركة على قدرتها في هذا الصدد خلال الربع الثالث من العام 2023، وقد بدى ذلك واضحًا من خلال نجاح الشركة في تسجيل انخفاض ملحوظ بنسبة 9% على أساس سنوي في النفقات العضوية العامة والإدارية (باستثناء منصة "ماي يو إس"). ويدل هذا الإنجاز على مرونة أرامكس وفعاليتها في إدارة التكاليف، ما أسهم وبشكل فعّال في إعادة المصاريف العامة والإدارية إلى مستويات ما قبل الجائحة.

أعلنت الشركة عن صافي أرباح بقيمة 9,6 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2023، بانخفاض ملحوظ بالمقارنة مع 39,6 مليون درهم إماراتي والتي تم تسجيلها في الربع الثالث من العام 2022. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف الانخفاض في صافي الدخل إلى مصاريف الفوائد المرتبطة بصفقة الاستحواذ على منصة "ماي يو إس" بسبب الزيادة الحادة في أسعار الفائدة منذ هذه صفقة. وبالتالي، بلغ صافي الدخل من العمليات الاعتيادية باستثناء تأثير صرف العملات والزيادة في نفقات قروض التمويل – 30,4 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2023، بانخفاض قدره 23% على أساس سنوي.

ويوفر التنوع الاستراتيجي لحضور أرامكس الجغرافي ميزة رئيسية، حيث تتصدر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي المشهد، من خلال مساهمتها بنسبة ملحوظة تبلغ 40% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وحافظت أرامكس على ميزانية عمومية قوية حيث بلغت نسبة صافي الدين 2,6 ضعفًا من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بالإضافة إلى رصيد نقدي قوي بلغ 604 مليون درهم إماراتي بحلول 30 سبتمبر 2023.

وفي تعليقه على هذه النتائج المالية،الوالأال1للشركة قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "نجحت أرامكس في المحافظة على ثباتها والتزامها بالعمل وفق إطارها الاستراتيجي الذي يتمحور حول الكفاءة التشغيلية وتسجيل مبيعات عالية الجودة وضمان الإدارة الصارمة للتكاليف، وذلك على الرغم من استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وكان تركيزنا وبشكل أساسي، منصبًا على تحسين التكلفة والمحافظة على تسجيل هوامش تشغيلية ثابتة، حتى في ظل تقلبات أسعار صرف العملات وارتفاع معدلات الفائدة."

وأضاف الجده: "يمكننا أن نعزي الانخفاض الطفيف في الإيرادات إلى الرياح العكسية التي ما يزال يُعاني منها العالم، وتقلبات أسعار صرف العملات وانخفاض أنشطة مبيعات التجزئة. ومع ذلك، وبفضل مرونة الإنفاق الاستهلاكي في دول مجلس التعاون الخليجي، فما تزال تعد هذه المنطقة محركًا رئيسيًا للنمو، حيث سجلت نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي في إجمالي الأرباح خلال الربع الثالث من العام 2023.

واختتم الجده: "مع دخولنا الربع الأخير من العام الجاري، والذي لطالما كان الربع الأقوى، حيث تتزايد أنشطة مبيعات التجزئة خلال فترة موسم الأعياد والمناسبات، فسيكون تركيزنا الأساسي منصبًا على تقديم خدمات متميزة لعملائنا. وسنواصل تعزيز مسارات أعمالنا وإثراء تجربة العملاء وتعزيز قدراتنا التشغيلية في جميع قطاعاتنا. فهدفنا هو توسيع نطاق أعمالنا عالية الجودة، مع التركيز على التعاملات المباشرة فيما بين الشركات والعلامات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم عروض خدمات متميزة، مثل عمليات التسليم في نفس اليوم أو في اليوم التالي."

ارتفعت إيرادات الربع الثالث لقطاع خدمات الشحن السريع الدولي بنسبة 4% على أساس سنوي، لتصل إلى 512 مليون درهم إماراتي بالرغم من تراجع أعداد الشحنات بسبب ضعف نشاط قطاع التجزئة. وتستمر المنتجات المتميزة في تحقيق أداء جيد (التوصيل في نفس اليوم أو اليوم التالي – داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي) والبضائع الخطرة.

وصل الربح الإجمالي المُعلن عنه للربع الثالث من العام 2023 إلى 183 مليون درهم إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي وهامش ربح إجمالي بنسبة 36%. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن تكاليف قطاع خدمات الشحن الدولي السريع كان لها تأثير إيجابي خلال الربع الثالث من العام 2023 والذي لا تتوقع الشركة تكراره في الأرباع التالية.

وما زالت العديد من العوامل، من بينها التحسينات في تكاليف مسارات النقل وغيرها من تدابير تحسين التكلفة، بالإضافة إلى الدمج مع منصة "ماي يو إس"، تدعم أداء خدمات الشحن السريع الدولي. ومن الجدير بالذكر أن الأعمال العضوية (باستثناء منصة "ماي يو إس") قد سجلت أيضًا تحسنًا كبيرًا، حيث تمت إدارة التكلفة لكل شحنة بشكل جيد، ما أدى إلى زيادة الربح الإجمالي بنسبة 12% على أساس سنوي لكل شحنة.

سجل قطاع خدمات الشحن المحلي السريع إيرادات مستقرة بلغت 353 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2023، ما يمثل انخفاضًا متواضعًا بنسبة 5% على أساس سنوي، على إثر التقلبات الملحوظة في أسعار صرف العملات. وباستثناء تأثير أسعار الصرف، ارتفعت الإيرادات بنسبة 4%. كما استقرت أعداد الشحنات بالنسبة لخدمات الشحن المحلي السريع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مقدار النمو المحلي قد بلغ 2% في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بنمو حجم الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وذلك باستثناء منطقة أوقيانوسيا، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ خطة للتحول.

ويعزى انخفاض هامش الربح الإجمالي في المقام الأول إلى الضعف في منطقة أوقيانوسيا، بالإضافة إلى التخصيص المختلف لموارد داخل المجموعة. وقد أدت جهود أرامكس في مجال الأتمتة والكفاءة التشغيلية إلى زيادة إنتاجية الشحن السريع بنسبة 6%، وارتفعت شبكة خدمات التوصيل (PUDO) لدى أرامكس بنسبة 65% خلال هذا الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يواصل قطاع خدمات الشحن في شركة أرامكس تقديم أنشطة عالية الجودة، مع تحقيق نمو قوي فيما يخص حجم الأعمال وبالتالي تسجيل أرباح جيدة. وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الربح بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023، إلا أن ذلك قد جاء على إثر انخفاض أسعار الشحن العالمية خلال تلك الفترة، ما أثر بالتبعية على الإيرادات.

وقد أظهرت أعمال قطاع خدمات الشحن مرونة خلال الدورات الاقتصادية، كما يتضح من التحسن الملحوظ في هامش الربح الإجمالي، والذي ارتفع إلى 16%.

الثالث من العام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى تقلبات أسعار صرف العملات. والجدير بالذكر إلى أن بعد استثناء تأثير تقلبات أسعار الصرف، فقد ارتفعت الإيرادات تلك بنسبة 1% في الربع الثالث من العام 2023.

وتواصل الشركة عمليات إعادة التوازن في قطاع الخدمات اللوجستية، من خلال زيادة المبيعات من القطاعات الاستراتيجية مثل قطاعي التجزئة والطاقة. وقد شهد الربع الثالث من العام الجاري انخفاضًا في المبيعات والهوامش على أساس تسلسلي، مقارنة بالربع الثاني من العام 2023 على إثر خسارة الأعمال، وذلك بعد استحواذ شركة لديها بنية تحتية للخدمات اللوجستية على أحد عملائنا. وستنعكس المكاسب التجارية الجديدة التي تم تحقيقها في الربع الثالث من العام 2023 على البيانات المالية اعتبارًا من العام 2024.

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نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها قبل 40 عامًا نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس"). خدمات الشحن المحلي السريع خدمات الشحن الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساسًا في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية. وفي إطار جهودنا لحماية البيئة، والتخفيف من مخاطر التغير المناخي، قمنا بالانضمام إلى مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) بهدف تسريع تحقيق أهدافنا المناخية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وصافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

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