ارتفعت أرباح التجاري الدولي مصر - أكبر بنك خاص في مصر - خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 90% على أساس سنوي، وفق بيانات صادرة على موقع البنك الرسمي.

وسجلت أرباح البنك الصافية خلال الربع الثالث من 2023 نحو 8.4 مليار جنيه ( 271.9 مليون دولار) مقابل 4.4 مليار جنيه في نفس الربع من العام السابق.

وارتفع صافي الدخل من العائد خلال الربع الثالث إلى 13.8 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات.

أما خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فارتفعت أرباح البنك الصافية إلى 22.4 مليار جنيه من 12.2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا