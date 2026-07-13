تستهدف شركة عكاظ لإدارة الأصول المصرية، زيادة حجم محفظتها الاستثمارية إلى 4 - 5 مليار جنيه (79.7 - 99.6 مليون دولار) على مدار عامي 2027 و2028، مقارنة بحجم يتوقع أن يتخطى 3 مليار جنيه بنهاية 2026، وفقاً لما صرحت به راندا حامد، الرئيسة التنفيذية للشركة لـ "زاوية عربي".

خلفية في سطر واحد عن الشركة

تأسست عام 2006، وتعمل في الوساطة المالية وتكوين وإدارة المحافظ الاستثمارية في السوق المصرية بجانب حصولها على رخصة إدارة صناديق استثمار العام الماضي، بحسب موقعها الرسمي.

تفاصيل الخبر

رداً على استفسار من "زاوية عربي" خلال مقابلة هاتفية بشأن مستهدفات الشركة، قالت حامد: " أننا نوصل لـ 4 أو 5 مليار (جنيه) .. في حدود السنة اللى جايه واللى بعدها".

وتنقسم المحفظة الاستثمارية للشركة حاليا، بين 60% في أدوات الدين وتحديدا السندات والأذون، بينما تستثمر النسبة المتبقية من المحفظة في أسواق الأسهم، وفق حامد.

وأشارت الرئيسة التنفيذية إلى أن الزيادة المتوقعة على مدار العامين ستأتي بدعم من نمو قاعدة العملاء، إلى جانب الدخول في قطاع الصناديق الاستثمارية.

وكانت تنوي الشركة - وفق تصريحات سابقة من حامد لزاوية عربي - إطلاق أول صندوق استثماري لها خلال 2026 إلا أنها أُجلت الأمر نظراً لكثرة وتنوع الصناديق المطروحة في السوق خلال العام الراهن، مما يضعف فرص جذب عملاء جدد، مستهدفة أفكار جديدة.

"بقي في كل حاجه متاحه في السوق فا أنا مش عايزة أدخل في حاجه فيها already منافسة جامدة أنا مستنيه ألاقي الفرصة،" بحسب حامد.

وعن أنواع الصناديق التي تفكر فيها، قالت ولكن بدون تفاصيل:

"أنا أفضل صناديق الاستثمار تكون في حاجات منتجه وفي حاجات بتكبر الاقتصاد بتاع الدولة."

وأكدت حامد أن تحقيق النمو في المحفظة الاستثمارية خلال العامين المقبلين مرهون بهدوء الأوضاع الجيوسياسية، لدعم جهود الشركة في استقطاب مستثمرين جدد.

وتسعى الشركة، حاليا لجذب المزيد من العملاء للوصول بحجم محافظها إلى 3.2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري. وكان حجم محفظة الشركة في نهاية العام الماضي 2.6 مليار جنيه.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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