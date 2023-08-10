دبي، الإمارات العربية المتحدة، – أعلنت اليوم مجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز ALANSARI)، (المجموعة)، إحدى أبرز مجموعات الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشركة الأم للأنصاري للصرافة، عن نتائجها المالية للنصف الأول والربع الثاني من السنة المالية 2023 والمنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 5% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2023، نتيجة للطلب القوي على كافة خدمات ومنتجات المجموعة، مع مساهمة كبيرة من محفظة الخدمات والحلول المقدمة للعملاء من الشركات.

أبرز مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية 2023

ارتفع الدخل التشغيلي للنصف الأول من السنة المالية 2023 بنسبة 5.0% على أساس سنوي، ليصل إلى 578 مليون درهم، مدعوماً بزيادة نسبتها 10.7% على أساس سنوي في إجمالي عدد المعاملات.

جاءت الزيادة في عدد المعاملات مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بالطلب القوي من شريحة أعمال الشركات، وفي ضوء الظروف الاقتصادية المواءمة للتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعود ذلك أيضاً إلى الزيادة القوية في أعمال الأوراق النقدية، بما في ذلك البطاقات مسبقة الدفع، نتيجة ازدهار السياحة وبالتزامن مع ذروة موسم العطلات. كما قوبلت هذه الزيادات جزئياً بانخفاض في عدد معاملات التحويلات.

حافظت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) على ثباتها عند 299 مليون خلال النصف الأول من 2023 بالمقارنة بالنصف الأول من 2022 على الرغم من الزيادة في التكاليف. ترتبط الزيادة في التكاليف خلال الفترة المشار إليها بشكل مباشر بافتتاح 15 فرعاً جديداً منذ النصف الأول من السنة المالية 2022 تماشياً مع خطط توسيع شبكة فروع المجموعة في الدولة.

على ثباتها عند 299 مليون خلال النصف الأول من 2023 بالمقارنة بالنصف الأول من 2022 على الرغم من الزيادة في التكاليف.

شهدت التكاليف زيادة نتيجة بيئة التكلفة المتزايدة والتي تؤثر على قطاع الصرافة في دولة الإمارات.

بلغ الربح الصافي في النصف الأول من العام الحالي 263 مليون درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2022، كما شهد الدخل الصافي تراجعاً بسبب انخفاض هوامش أعمال التحويلات المالية، والتكاليف المرتفعة، إضافة إلى الزيادة في تكاليف التمويل المرتبطة بسداد فائدة قرض مسحوب في ديسمبر 2022.

وسجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعاً بنسبة 62% على أساس سنوي، لتبلغ 21 مليون درهم، بالتزامن مع مواصلة المجموعة الاستثمار في تطوير أعمالها تماشياً مع استراتيجيتها للنمو.

حافظت المجموعة على تدفقات نقدية حرّة عند مستوى جيد، وبقيمة 278 مليون درهم مدعومة بقدرة الشركة القوية على تحويل الدخل التشغيلي إلى تدفقات نقدية .

أبرز مؤشرات الأداء المالي في الربع الثاني من العام 2023

ارتفعت الإيرادات التشغيلية في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 1.2% على أساس سنوي، لتبلغ 291 مليون درهم، مدفوعةً بنمو ملحوظ في خدمات الأوراق النقدية ونظام حماية الأجور والخدمات الأخرى. كما ننوه بانخفاض طفيف في الدخل من أعمال التحويلات المالية.

شهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك انخفاضاً بنسبة 8.3%، لتصل إلى 147 مليون درهم، بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة، ونتيجة توسّع شبكة المجموعة، والتكاليف المتزايدة التي تشكّل اتجاهاً سائداً على مستوى القطاع والهوامش المنخفضة في أعمال التحويلات المالية.

انخفض الربح الصافي للأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 10.7%، ليصل إلى 130 مليون درهم، بفعل التكاليف المرتفعة وتكاليف التمويل المتزايدة نتيجة دفع فائدة بقيمة 300 مليون درهم على قرض مسحوب في ديسمبر 2022.

أداء المنتجات الأخرى

خلال النصف الأول من العام 2023، شهدت "وورلد وايد كاش إكسبرس"، الشركة المتخصصة في خدمات تحويل الأموال والتابعة للمجموعة، نمواً في عدد المعاملات بنسبة 32% في النصف الأول من عام 2023 على أساس سنوي، في ظل الطلب الكبير على هذه الخدمات من قبل الشركات.

شهدت حلول نظام حماية الأجور ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات التشغيلية، وبنسبةٍ وصلت إلى 18.5% في النصف الأول من العام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بالنمو في عدد العملاء الجدد من الشركات.

شهدت "كاش ترانس"، الشركة المتخصصة في الحلول المتكاملة لإدارة النقد، إقبالاً ملحوظاً على خدماتها، حيث ارتفع عدد رحلات نقل الأموال بنسبة 32.4% على أساس سنوي. وتتوقّع المجموعة استمرار هذا الارتفاع في ظل جهودها المتواصلة لتعزيز الأداء التشغيلي والمبيعات لهذه المنتجات، ومع بدء عملياتها في مركز النقد المتطور في الربع الثالث من عام 2023.

توزيع الأرباح على المساهمين

نظراً للمركز المالي القوي والسيولة المتوفرة للمجموعة، يؤكد مجلس الإدارة التزامه بتوزيع أرباح مالية على المساهمين لا تقل عن 600 مليون درهم للسنة المالية 2023، كما تم الإعلان عنها خلال الاكتتاب العام، على أن يتم دفعها بشكل نصف سنوي حيث توزع الدفعة الأولى خلال أكتوبر 2023 والدفعة الثانية في أبريل 2024.

وتعليقًا على النتائج، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "حرصنا منذ بداية العام على تنفيذ استراتيجينا للنمو، ومواصلة تحقيق نتائج مالية قوية، وقد أنجزنا هدفنا ضمن هذين المسارين.

ومع استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي بوتيرةٍ جيدة، شكل تنوع محفظة أعمالنا قوةً دافعة لنمونا ولتنامي الطلب من مُختلف شرائح العملاء، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياح القادمين إلى الدولة والمغادرين منها. وقد ساهم ذلك في المحافظة على مستويات عالية من النمو. كما عملنا على تعزيز قاعدة عملائنا وتنويعها، مرتكزين على مكانتنا الرائدة في السوق وجودة خدماتنا وتطورها ومنتجاتنا ذات القيمة المضافة، وتفاني فريق عملنا، والحضور المتميز لعلامتنا التجارية المرموقة. وتنعكس جهودنا لتنويع مصادر الإيرادات في تعزيز مرونة نموذج أعمالنا.

إننا نمضي بثبات في كافة قطاعات أعمالنا، ونواصل الاستثمار في ترسيخ ريادتنا محلياً والتوسع نحو أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي. وسندخل قريباً سوق سلطنة عمان من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة ضمن إحدى شركات الصرافة الرائدة في السلطنة، لتكون بذلك ثاني محطات توسعنا إقليمياً بعد دولة الكويت. كما سنواصل الاستثمار في تطوير حلولنا المتكاملة لإدارة النقد من خلال "كاش ترانس"، وتعزيز وتطوير قنواتنا الرقمية لضمان الحفاظ على أفضليتنا التنافسية، والارتقاء بتجربة عملائنا، ورفع كفاءة إدارة النفقات.

وتحظى مجموعة الأنصاري للخدمات المالية بوضعٍ مريح للغاية من ناحية التمويل والسيولة، مما يتيح لها تغطية خطط النمو.

ونظراً لمركزنا المالي القوي وثقتنا في تعزيز القيمة المضافة للمساهمين و قدرتنا على الاستحواذ على حصةٍ سوقيةٍ أكبر في إطار استراتيجيتنا التوسعية، يؤكد مجلس الإدارة توزيع الحد الأدنى من الأرباح على المساهمين البالغ 600 مليون درهم، تماشياً مع سياستنا لتوزيع الأرباح."

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: نشهد طلباً كبيراً على خدماتنا وحلولنا الجديدة، ونواصل الحفاظ على ريادتنا في السوق ضمن خدماتنا وحلولنا الرئيسية، والتحويلات المالية والأوراق النقدية.

وسجلت أعمال الأوراق النقدية أداءً استثنائياً، مدعومةً بالطلب القوي من السياح القادمين إلى الدولة، والإقبال الكبير على فروعنا في الوجهات الرئيسية، مثل المراكز التجارية، إلى جانب تنامي أعداد المسافرين المتوجهين إلى خارج الدولة. وإننا فخورون بالأداء المتميز لبطاقات "ترافل كارد"، والذي يعكس نجاحنا في إطلاق منتجات جديدة، وتوسيع وتطوير محفظة منتجاتنا باستمرار لتلبية متطلبات عملائنا والارتقاء بتجربتهم. كما سجلت خدمات وحلول نظام حماية الأجور أداءً قوياً، مدفوعةً بزيادة عدد العملاء وتنامي الإقبال على خدمات صرف الأجور.

بالتوازي مع ذلك، حققت استراتيجيتنا لتطوير أعمالنا الموجهة للشركات نجاحاً ملحوظاً، تجلى في تجاوز حجم المعاملات 54 مليار درهم بفعل عوامل عدة، من أبرزها الطلب الكبير من عملائنا من الشركات على التحويلات المالية وخدمات نظام حماية الأجور، وتحصيل الفواتير، والحلول المتكاملة لإدارة النقد. ونتوقع أن يتواصل الزخم الكبير للطلب خلال الفترة المتبقية من العام.

وتواصل قنواتنا الرقمية استقطاب المزيد من العملاء، حيث سجلنا زيادة بواقع 31% في عدد المعاملات التي تمت من خلال القنوات الرقمية وذلك لمُختلف حلولنا وخدماتنا. ولا تزال فروعنا والقنوات التقليدية للخدمات الخيارات الأكثر استقطاباً للعملاء، حيث استأثرت فروعنا بنسبة 81% من التحويلات المالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. ويجسد هذا المنحنى الإيجابي صوابية قرارنا الاستراتيجي في زيادة عدد فروعنا على امتداد دولة الإمارات.

ونتوقع أن تساهم الأفرع الخمسة عشر الجديدة في نمو الربحية، ودعم توسيع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) على المدى المتوسط، مع وصول الأفرع الجديدة إلى عتبة التكافؤ بين التكاليف والإيرادات. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع تكاليفنا الأساسية بفعل عدة عوامل، أبرزها خطط التوسُّع السريع وتزايد التكاليف التشغيلية، والتي تمثل اتجاهاً يسود القطاع.

كما عزز تقرير الاستقرار المالي لعام 2022 الصادر مؤخراً عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مكانة أكبر شركاتنا التابعة ، الأنصاري للصرافة، والتي اكتسبت مركزاـً ريادياً في السوق، حيث سجلت حوالي 40٪ من إجمالي الدخل التشغيلي المجمع الناتج عن جميع شركات الصرافة العاملة البالغ عددها 84 شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2022. كما ساهمت "الأنصاري للصرافة" بنسبة 74٪ من الأرباح الصافية الموحدة لشركات الصرافة الإماراتية لنفس الفترة. وهذا دليل على استراتيجية النمو القوية للمجموعة بطريقة فعالة من حيث التكلفة".

أبرز المستجدات الأخرى

الاستحواذ على الأنصاري للصرافة – دولة الكويت

تتوقع المجموعة إتمام عملية الاستحواذ الكامل على "الأنصاري للصرافة – دولة الكويت" قبل نهاية العام، وبدأ انعكاس تأثير عملية الاستحواذ خلال الربع الأول من 2024، وانعكاس العملية على العائدات والتكاليف خلال فترةٍ لاحقة.

فريق العمل

شهدت المجموعة زيادة عدد الموظفين بنسبة 19.2% خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنةً بالنصف الأول من العام 2022، وبنسبة 8.3% مقارنةً بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويأتي النمو المستمر في عدد الموظفين تماشياً مع استراتيجية المجموعة التوسعية.

وسجلنا نمواً لافتاً على صعيد التوطين خلال النصف الأول من 2023 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفع عدد الموظفين الإماراتيين بنسبة 105%. ويأتي ذلك في إطار دعم المجموعة لاستراتيجية التوطين، والتزامها بتمكين الكفاءات والكوادر الإماراتية ورفدها بالفرص التدريبية وبرامج التطوير والتنمية، وحرصها على استقطاب وتوظيف المواهب الوطنية خلال فعاليات ومعارض التوظيف وبالتعاون مع الجامعات الرائدة على مستوى المنطقة.

تحديثات فترة الإبلاغ بعد H1

التوسع في سلطنة عمان من خلال الاستحواذ

في 7 أغسطس 2023 أعلنت المجموعة عن عزمها دخول سوق سلطنة عمان والاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة الرائدة في البلاد. حصلت المجموعة على موافقة مبدئية رهناً لاستيفاء لشروط التنظيمية اللازمة. ولا يزال الاستحواذ في مرحلته الأولية ويخضع للموافقات التنظيمية اللازمة والعناية الواجبة، وتم تحديد الجدول الزمني المتوقع للاستحواذ في الربع الأول من عام 2024.

مُلحق رقم 1: محفظة حلول وخدمات ومنتجات مجموعة الأنصاري للخدمات المالية

التحويلات تُوفّر المجموعة خدمات وحلول التحويلات المالية من خلال فروعها وعبر قنواتها الرقمية، وتُتيح أيضاً إجراء تحويلات مالية محلية ودولية من خلال منصاتها لتحويل الأموال، مثل "كاش إكسبرس" و"غلوبال فاند تراسفر" و"وورلد وايد كاش إكسبريس"، وعن طريق شركائها من مؤسسات تحويل الأموال مثل "ويسترن يونيون" وشبكتها لمدفوعات التحويل، حيث تُنفّذ التحويلات إلى الحسابات المصرفية من خلال خدمات تحويل الأموال مثل "سويفت" أو "ريبل". وتُوفّر المجموعة تحويلات مالية لعملائها أفراداً وشركات. الأوراق النقدية تشمل خدمات صرف العملات الأجنبية التي تقدمها المجموعة للأفراد والشركات بشكل رئيسي بيع وشراء العملات الأجنبية مباشرة من وإلى العملاء الأفراد والشركات. وتُوفّر المجموعة خدمات الأوراق النقدية بأكثر من 70 عملة في جميع فروعها. وتُوفّر المجموعة أيضاً بطاقاتٍ مسبقة الدفع تحت مظلة خدمات صرف العملات الأجنبية للأفراد. وتُعدّ بطاقات "ترافل كارد" و"فليكسي باي" التي تُصدرها المجموعة بطاقات مُسبقة الدفع قابلة لإعادة تعبئة أرصدتها بعملة واحدة أو أكثر على البطاقة ذاتها، وتُتيح للمستخدمين أيضاً تحويل هذه العملات إلى عملات أخرى. ويُمكن شراء البطاقات مُسبقة الدفع التي تُصدرها المجموعة، عند توافرها، أو إعادة تعبئة أرصدتها في فروع المجموعة أو عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقها الذكي. نظام حماية الأجور تُوفّر المجموعة حلول صرف الرواتب لعملائها من الشركات، وتنفيذ مدفوعات الأجور لصالح الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتوافق مع توجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبموجب نظام حماية الأجور. خدمات أخرى تتضمّن الخدمات الأخرى التي تتيحها المجموعة دفع الفواتير والحلول المتكاملة لإدارة النقد.

مُلحق رقم 2: قائمة المصطلحات

المصطلح التعريف الأعمال الموجهة للشركات/ الأعمال الموجهة للعملاء من الشركات (B2B) وهي المنتجات والخدمات التي تُقدّمها المجموعة للعملاء من الشركات، وتشمل خدمات وحلول نظام حماية الأجور وتحصيل الفواتير والحلول المتكاملة لإدارة النقد والتحويلات المالية والأوراق النقدية. الأعمال الرقمية/ الأعمال عبر القنوات الرقمية وهي جميع المعاملات التي تُنفَّذ من خلال القنوات الرقمية لجميع المنتجات، مثل التحويلات المالية وبطاقات "ترافل كارد" وتحصيل الفواتير ونظام حماية الأجور. التحويلات المالية الصادرة للأفراد عبر القنوات الرقمية وهي التحويلات المالية الصادرة للأفراد عبر القنوات الرقمية. الدخل التشغيلي يُعرّف الدخل التشغيلي بأنه "الدخل" باستثناء "دخل البنود الأخرى" و "صافي الدخل من الفوائد". وبعبارةٍ أخرى، يُعرّف بأنّه الدخل الناتج من عمليات المجموعة. الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) وتُعرّف بأنّها "أرباح السنة" باستثناء " والإهلاك واستهلاك الدين" و"تكلفة التمويل على التزامات الإيجار" و "صافي دخل الفوائد". هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين يُحسب هامش "الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين" من خلال تقسيم "الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين " على "الدخل التشغيلي". عدد المعاملات عدد المعاملات التي تجريها المجموعة لكل منتج (وتشمل التحويلات المالية والأوراق النقدية ونظام حماية الأجور) أو لكل قناة (في الفرع أو رقمياً) أو لكل شريحة من العملاء (الأفراد أو الشركات) قيمة المعاملات القيمة الاسمية الإجمالية للعمليات المُنفّذة. وتُحسب من خلال ضرب "عدد المعاملات" بـ "قيمة كل معاملة بالدرهم الإماراتي".

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-انتهى-