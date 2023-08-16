المجموعة ترسخ وجودها ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا بما يتماشى مع التزامها بتعزيز الحلول المالية المتطورة

حلول المجموعة المبنية على تكنولوجيا "بلوكتشين" تعزز أمن المعاملات وترسخ الثقة لدى الأفراد والمؤسسات المالية

أبوظبي، الإمارات - سجلت مجموعة «أم. بي. أم. إي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أرباحاً صافية في النصف الأول من عام 2023 بنحو 487,746,759.57 مليون درهم. ويأتي هذا الأداء القوي ترجمةً لجهود المجموعة المستمرة لتوسيع وترسيخ حضورها في الأسواق، وتعزيز القيمة المتاحة للشركاء وأصحاب المصلحة.

وجاء نمو المجموعة مدفوعاً بمجموعة من المساعي الاستراتيجية، أبرزها دخول أسواق جديدة، وزيادة نمو محفظة الأعمال، وتعزيز التقنيات المبتكرة، وبناء شراكات جديدة، وتوسيع حضورها الجغرافي. وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الرسالة المؤسسية للمجموعة والرامية لتقديم حلول تحولية على مستوى العالم، وتشجيع الابتكار وتلبية متطلبات العملاء المتغيرة.

وقال علي محمد سعيد البادي الظاهري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة أم. بي. أم. إي": "يسرنا أن نعلن عن نتائجنا المالية القوية للنصف الأول من العام، والتي تعكس تفاني فريق عملنا. وتجسد هذه النتائج التوجيهات الاستراتيجية لمجلس الإدارة، والتزامنا الراسخ بالابتكار وضمان رضا العملاء والتميز التشغيلي. ونتوجه بالشكر والتقدير لموظفينا وعملائنا وشركائنا وأصحاب المصلحة باعتبارهم ركائز رئيسية في تحقيق هذا النجاح. وسنواصل المضي قدماً في هذا المسار، والتركيز على تعزيز القيمة المضافة التي نتيحها، والحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في القطاع، وكلنا ثقةٌ بقدرتنا على البناء على هذا النجاح في الأرباع القادمة".

ووصل صافي أرباح المجموعة نصف السنوية إلى 487,746,759.57 درهم إماراتي، بينما بلغ إجمالي القيمة الدفترية 7,344,854,782 درهم إماراتي، ويعكس ذلك كفاءة استراتيجيات العمليات التشغيلية وتوليد الإيرادات. كما بلغت الأرباح المتراكمة غير الموزعة 963,894,761.54 درهم إماراتي، في مؤشرٍ على كفاءة الإدارة المالية واستمرارية الربحية. كما سجلت المجموعة 4 نقاط كنسبة لقيمة السعر إلى الدفتر، بينما بلغت ربحية السهم لنصف العام 0.19 خلال الفترة المذكورة.

ووسعت مجموعة «أم. بي. أم. إي» خلال النصف الأول من عام 2023 حلولها المبتكرة للخدمة الذاتية خارج أبوظبي ودبي لتشمل الجهات الحكومية في الإمارات الأخرى، مما يعزز التفاعلات الرقمية للشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات، وينعكس إيجاباً على الأفراد والشركات على حد سواء.

بالتوازي مع ذلك، تواصل المجموعة ترسيخ حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وهو ما يتجلى في دخولها أسواق جديدة، مثل إندونيسيا والفلبين وماليزيا لتوسيع نطاق انتشار منتجاتها وخدماتها المبتكرة وتقنياتها الحصرية.

وقال سعيد محمد البادي الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "أم. بي. أم. إي": "يسرنا إصدار نتائجنا المالية للأشهر الستة الماضية، والتي تعكس أداءنا القوي والنمو المتسارع لأعمالنا. ويعزى هذا الإنجاز لعدة عوامل، أبرزها تفاني فريق عملنا وكفاءة مبادراتنا الاستراتيجية. كما سنواصل التزامنا بتوفير قيمة مضافة مستدامة للشركاء والعملاء وأصحاب المصلحة، والحفاظ على مكانتنا كمزود رائد للحلول المبتكرة في مجال المدفوعات عبر الإنترنت في دولة الإمارات."

وخلال هذه الفترة، طرحت المجموعة محفظة واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات الجديدة التي توظف إمكانات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط، متيحةً مفهوماً جديداً لتجربة المستخدمين وتفاعلاتهم مع عروضها. وإضافة إلى ذلك، ابتكرت المجموعة حلاً متطوراً للمعاملات العقارية من خلال تبسيط المدفوعات لتحقيق كفاءة أكبر في عملية تحصيل الإيجارات ومبيعات العقارات. كما تعزز حلول التكنولوجيا المالية للمجموعة والقائمة على تقنية "بلوكتشين" من أمن المعاملات، وترفع مستويات الثقة لدى الأفراد والمؤسسات المالية. ومن خلال الاستفادة من الطبيعة اللامركزية للبلوكتشين، تعمل المجموعة على تمكين المعاملات الآمنة، مما يعكس التزامها بالابتكار والتركيز على تلبية احتياجات العملاء.

وقال عبد الهادي محمد، العضو المنتدب لـ "مجموعة أم. بي. أم. إي": تعكس هذه النتائج المالية القوية لنصف العام تفاني كافة أعضاء فريق عملنا، وجهودهم الدؤوبة والتزامهم بدفع عجلة الابتكار. ونعبر عن امتنانا وتقديرنا لموظفينا الذين أسهمت جهودهم الحثيثة في تحقيق هذه النتائج المتميزة. وسجلنا في شهر أبريل الماضي إنجازاً هاماً من خلال إدراجنا الناجح في سوق "نمو" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أظهرت هذه الخطوة قدرتنا على النمو وإمكاناتنا الكبيرة، ومواصلة توفير فرص جديدة للمستثمرين باعتبارهم شركاء في مسيرة تطورنا."

وأضاف محمد: "سنواصل التزامنا بتوفير القيمة المضافة لعملائنا ومساهمينا وشركائنا، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة والنزاهة، وتطوير تعاوننا، وهو ما بدى جلياً في شراكاتنا الاستراتيجية الأخيرة، لا سيما مع "رويال ستراتيجيك بارتنرز" (Royal Strategic Partners) ومجموعة "نقد"، و"ساب فيونير" (SAP Fioneer)، حيث أبرمنا معهم مذكرة تفاهم لتأسيس مركز للابتكار الرقمي في أبوظبي. ويعمل "مركز التميز" على تعزيز القطاعات المرتبطة بالتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية."

Top of Form

كما أطلقت "أم. بي. أم. إي للاستثمار" مبادرة جديدة مع إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة، وهي مبادرة "ذا غيغا إيميرسف سيرفس سنتر أوف إكسيلينس" (Giga Immersive Service Center of Excellence). وتظهر هذه الشراكة الالتزام المشترك بالابتكار، وتوفير تجارب استثنائية للشركاء وأصحاب المصلحة. وتعيد مبادرة "ذا غيغا إيميرسف سيرفس سنتر أوف إكسيلينس" رسم ملامح آليات تقديم الخدمات، وترتقي بتجربة العملاء والشركاء عبر دمج العالمين الفعلي والافتراضي وتسخير الإمكانات اللامحدودة للابتكار.

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نبذة عن مجموعة " أم. بي. أم إي":

تعد مجموعة "إم بي إم إي" إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية في دولة الإمارات، حيث تمتلك منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية، تشمل MBME Pay وMBME Neo وMBME WOW Pay وMBME Ventures. وتقدم المجموعة منتجات وخدمات الدفع من خلال منصاتها التكنولوجية الآمنة والمتكاملة والقابلة للتطوير، والمتاحة عبر القنوات المتعددة. وتملك المجموعة قاعدة عملاء تضم أكثر من 3.2 مليون عميل، وأكثر من 4000 شاشة ذكية تعمل باللمس في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث تقدم خدماتها للعملاء في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وشبه الخاصة. وتم إدراج مجموعة " إم بي إم إي" بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر أبريل 2023.

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