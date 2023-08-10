إجمالي الدخل الربح الصافي ربح المساهمين ربحية السهم الربع الثاني 2023 86.83 مليون دولار أمريكي 32.75 مليون دولار أمريكي 30.61 مليون دولار أمريكي 0.86 سنت نسبة التغير % +54.7% على أساس سنوي +25.8% على أساس سنوي +32.74% على أساس سنوي +30.3% على أساس سنوي النصف الأول 2023 173.77 مليون دولار أمريكي 57.19 مليون دولار أمريكي 54.62 مليون دولار أمريكي 1.55 سنت نسبة التغير % +42.3% على أساس سنوي +26.0% على أساس سنوي +29.5% على أساس سنوي +28.1% على أساس سنوي

أبرز إنجازات المجموعة خلال الربع الثاني والنصف الأول 2023:

تمكنت المجموعة من تنفيذ استراتيجيتها بنجاح وتعزيز أدائها ونتائجها المالية خلال الربع الثاني (الربع الثاني 2023) والستة أشهر الأولى من السنة المنتهية 30 يونيو 2023 (النصف الأول 2023). حققت نموا مضاعفا في الدخل والربحية خلال الربع الثاني والنصف الأول 2023، ويؤول ذلك إلى التقدم المستمر والمساهمات المحققة من خطوط الأعمال الرئيسية للمجموعة والتي تشمل إدارة الاستثمار، الأعمال المصرفية التجارية، الخزانة والاستثمارات الخاصة. حققت ما مقداره 39.17 مليون دولار أمريكي من الأنشطة الاستثمارية خلال الربع الثاني 2023 من الاكتتاب في منصة الإستثمار الإقليمية في الرعاية الصحية "هيليان" التابعة للمجموعة وكذلك من صندوق الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي وصندوق الفرص بالولايات المتحدة الأمريكية. مساهمات قوية من أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية من جي إف إتش كابيتال، جي إف إتش بارتنرز ومعاملات الأسهم الخاصة لجي إف إتش. على الرغم من تقلبات الاسواق استطاعات MTM تحقيق مكاسب على محفظة الخزانة التابعة للمجموعة خلال الربع الثاني 2023 ومساهمات إيجابية أخرى من الشركات التابعة. تأكيد تصنيف (IDR) الطويل الأجل والقصيرة الأجل لجي إف إتش من وكالة "فيتش" بمستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. شملت العوامل الدافعة للتصنيفات الرئيسية انخفاض للاستثمارات غير السائلة وغير المدرجة، النمو في أنشطة الخزانة، زيادة نشاط إدارة الاستثمار المحققة للرسوم وانخفاض معدل الاستثمارات العقارية القديمة غير السائلة. إطلاق شركة جي إف إتش بارتنرز، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل المجموعة والتي تركز على التوسع في قدرات إدارة الأصول الخاصة بالمجموعة مع التركيز بشكل أساسي على القطاع العقاري، حيث تقوم المجموعة حاليا بإدارة أصول تتجاوز قيمتها 6 مليار دولار أمريكي.

أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. ("جي إف إتش" أو "المجموعة") بورصة البحرين: (GFH) نتائجها المالية للربع الثاني ("الربع") والستة أشهر الأولى للسنة المنتهية 30 يونيو 2023 ("الفترة").

سجلت المجموعة ربحا صافيا يؤول للمساهمين بقيمة 30.61 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام بزيادة 32.74% مقارنة بـ 23.06 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2022 مما يعكس استمرار النمو والتقدم المطرد. وشملت المساهمات الرئيسية الدخل الناتج عن توظيف استثمارات المجموعة على المستويين العالمي والإقليمي، الأعمال المصرفية التجارية وأنشطة الخزانة. بلغت ربحية السهم للربع الثاني 0.86 سنتا مقابل 0.66 سنتا للربع الثاني من عام 2022. بلغ إجمالي الدخل للربع الثاني من عام 2023 ما مقداره 86.83 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 56.11 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 54.7%. بلغ صافي الربح الموحد للربع الثاني 32.75 مليون دولار أمريكي مقابل 26.03 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 25.8%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثاني 54.08 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 30.08 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 79.76%.

ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 29.5% إلى 54.62 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 42.38 مليون دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، تماشياً مع نمو المساهمات من جميع خطوط الأعمال. بلغت ربحية السهم عن الفترة 1.55 سنتا مقابل 1.21 سنتا للأشهر الستة الأولى من عام 2022. بلغ إجمالي الدخل للنصف الأول من عام 2023 ما مقداره 173.77 مليون دولار أمريكي مقابل 122.13 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2022، بزيادة قدرها 42.3%. ارتفع صافي الربح الموحد لفترة الستة أشهر بنسبة 26.0% إلى 57.19 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 45.38 مليون دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى من عام 2022. بلغ إجمالي المصروفات للفترة 116.58 مليون دولار أمريكي بزيادة 51.88% من 76.76 مليون دولار أمريكي للستة أشهر الأولى من عام 2022.

بلغ إجمالي حقوق الملكية التي تؤول للمساهمين 973.58 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2023 بانخفاض 2.3% من 996.60 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2022. جاء هذا الانخفاض نتيجة توزيعات الأرباح المدفوعة للعام السابق إلى جانب التغيرات في القيمة العادلة والتغيرات في أسهم الخزانة. ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 5.9 ليصل إلى 10.34 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 9.76 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2022.

يمكن الاطلاع على البيانات المالية الكاملة للمجموعة من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.bahrainbourse.com/. يتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز “GFH” في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بورصة البحرين، بورصة الكويت وسوق دبي المالي.

غازي الهاجري

رئيس مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية

"يسعدنا أن نعلن عن ربع آخر من النمو الجيد في الدخل والربحية والنتائج الجيدة خلال النصف الأول من عام 2023، مع نمو مستقر ومتواصل من خطوط الأعمال الثلاثة الرئيسية للمجموعة. لقد دعمت نتائج المجموعة ومرونتها نتيجة للتركيز الموضوعي على القطاعات والأسواق المنخفضة المخاطر، والتي سنواصل تعزيز وجودنا فيها. نحن فخورون أيضاً بثقة السوق المتزايدة في جي إف إتش، وإستراتيجيتنا، والتقدم الذي حققناه، والذي أكدته وكالة فيتش خلال الربع الثاني، حيث أعادت تأكيد تصنيفات المجموعة ونظرتها المستقبلية المستقرة. من خلال البناء على هذا الزخم الإيجابي، سنواصل اتخاذ خطوات واسعة في جميع أنحاء الأعمال بهدف زيادة تنويع عملياتنا وزيادة إيراداتنا وبناء محفظتنا من الأصول المدرة للدخل في الأسواق الرئيسية وعبر خطوط أعمالنا الرئيسية. سنظل ملتزمين بتعزيز أدائنا وعوائدنا لمساهمينا".

هشام الريس

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية

"شهد الربع الثاني من العام استمرار جي إف إتش في تحقيق عوائد معززة من استثماراتها وتحقيق القيمة للمجموعة ومساهمينا ومستثمرينا. نحن سعداء بالنمو القوي في الدخل والربحية فيما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا واتخاذ خطوات حاسمة تجاه المزيد من النمو عبر خطوط أعمالنا الرئيسية والتي تشمل إدارة الاستثمار والأعمال المصرفية التجارية والخزانة والاستثمارات الخاصة. خلال الربع، نجحنا أيضا في توظيف أكثر من 328.4 مليون دولار أمريكي من خلال منصة الإستثمار الاقليمية في الرعاية الصحية "هيليان" وغيرها من الصناديق الأخرى التي قمنا بإطلاقها بالاستفادة من خبرتنا في قطاع الخدمات الرعاية الصحية واللوجستية في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية. بالرغم من تقلبات السوق، حققت أنشطة الخزانة لدينا أداءً جيدا خلال الربع وساهمت في نتائجنا بالاضافة الى مساهمات الأعمال المصرفية التجارية "خليجي بنك". نستهدف البناء على هذه المجالات الهامة ونركز بشكل خاص في الوقت الحاضر على الإسراع بالتوسع في منصاتنا الاستثمارية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل القطاعات مرتفعة النمو ومنخفضة المخاطر مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة، التعليم والخدمات اللوجستية – مما سيتيح لنا الاستفادة من مقومات النمو طويلة الأجل في المنطقة وسجلنا الحافل وخبرتنا المكتسبة على مدى عقود من الاستثمار في الأسواق العالمية. إنني على ثقة بأن جي إف إتش في وضع جيد يؤهلها لتحقيق النجاح على مدار الفترة المتبقية من العام، حيث أن لدينا فريقا قويا واستراتيجية واضحة وعزم على تحقيق القيمة المساهمين والمستثمرين في المجموعة".

أبرز إنجازات وحدات الأعمال

تقوم جي إف إتش بإدارة ثلاثة خطوط أعمال رئيسية يواصل كل منها تقديم أداء إيجابي ومساهمات قوية، مما ساهم في دعم نمو المجموعة خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023.

إدارة الاستثمار:

واصلت منصة الإستثمار في الرعاية الصحية الإقليمية الرائدة "هيليان"، التابعة لجي إف إتش، التقدم من قوة إلى أخرى وأتمت بنجاح جمع 250 مليون دولار من التزامات رأس المال للمستثمرين للتوظيف الفوري خلال النصف الثاني من عام 2023. وتحقق هذا الإنجاز البارز مدفوعاً بأساسيات قوية للقطاع والمنصة، بالإضافة إلى مرونة الاسواق في دول مجلس التعاون الخليجي. لدى منصة "هيليان" إستراتيجية شراء وبناء تستهدف الرواد في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المدن الرئيسية الإقليمية غير المخدومة بالشكل الكامل والمجالات العلاجية ذات التخصصات الفريدة مثل أمراض القلب والأعصاب والخصوبة والغدد الصماء. وقعت "هيليان" عددا من المعاملات، كان آخرها في المملكة العربية السعودية، ولديها مجموعة قوية وقابلة للتنفيذ من الفرص في مراحل مختلفة من عملية الاستحواذ. تتوقع جي إف إتش إدراجا محتملاً للمنصة في البورصات الإقليمية الأكثر سيولة في السنوات القادمة.

تم تحقيق دخل بقيمة 25.97 مليون دولار أمريكي في صندوق الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي وصندوق الفرص بالولايات المتحدة. وبهدف الاستفادة من الأداء الاقتصادي القوي للأسواق السعودية والإماراتية تم إطلاق صندوق الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد سلسلة من الاستثمارات الناجحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الخدمات اللوجستية، في حين تواصل صندوق الفرص الأمريكية للمجموعة اغتنام الفرص في الولايات المتحدة، حيث تتمتع المجموعة بخبرة عميقة في السوق ولديها مدراء أصول فرعيين متخصصين على أرض الواقع.

شهد الربع الثاني إطلاق شركة جي إف إتش بارتنرز، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل تركز على توسيع قدرات إدارة الأصول العالمية للمجموعة مع التركيز بشكل خاص على قطاع العقارات، حيث تدير المجموعة حاليا أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من الأصول. يقع المقر الرئيسي للشركة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مع اختصاص عالمي، وتدير جي إف إتش بارتنرز الأصول في الأسواق المستقرة والأساسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي القوي في هذه المناطق.

أعلنت برايتس التعليمية، وهي منصة الاستثمار في قطاع التعليم التابعة للمجموعة، شراكتها مع FraklinCovey Middle East Education لتصميم برنامج تطوير مدته ثلاث سنوات لطلاب ومعلمي برايتس حيث يتضمن البرنامج نموذجا شاملا لتحسين المدرسة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

الأعمال المصرفية التجارية:

خلال النصف الأول من عام 2023، حقق خليجي بنك، ذراع الخدمات المصرفية التجارية التابع للمجموعة "خليجي"، تقدما ونموا متواصلين حيث سجل ربحا صافيا بقيمة 18.44 مليون دولار أمريكي. ساهم الدخل الإجمالي لخليجي بنك بنسبة 23.7% من إجمالي دخل المجموعة. شهد الدخل المحقق من خليجي نموا بنسبة 11.9% خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

الخزانة والاستثمارات الخاصة:

كان الأداء الإيجابي للمجموعة في أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة مدعوما بمحفظة دخل ثابت ذات موقع متحفظ حيث استفادت من مكاسب متواضعة في مراكز متواضعة، ما أدى إلى تعويض تكاليف التمويل المرتفعة بسبب زيادة أسعار الفائدة لدى البنك المركزي.

تسعى جي إف إتش في نظرتها المستقبلية لإيجاد فرص لتحقيق عوائد أعلى لمحفظة الاستثمار وتنويع مصادر تمويلها لدعم نمو المجموعة.

تسليط الضوء على الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG

خلال الربع، واصلت جي إف إتش تنفيذ مبادرات إيجابية لدعم التزامها تجاه الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومن أهمها:

انضمت إلى مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) كشريك استراتيجي إلى جانب الشركاء العالميين منقائمة المؤسسة . FIIهو مؤسسة غير ربحية رائدة ذات ذراع استثماري وجدول أعمال يركز على "التأثير على الإنسانية"، ويضم شركاؤها جهات مصرفية ومالية عالمية وإقليمية رئيسية بالإضافة إلى رواد السوق من مختلف الصناعات الأخرى. ستشهد الشراكة مشاركة كل من جي إف إتش ومؤسسة FII في مجموعة من الأنشطة الإستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المشاريع والمبادرات التي تساعد في تشكيل عالم أفضل عبر مجالات التركيز الرئيسية الأربعة للمعهد - الذكاء الاصطناعي (AI)، الروبوتات، الاستدامة، الرعاية الصحية، والتعليم.

تم إطلاق مبادرة التشجير58 Avenue في البحرين، والتي شهدت قيام المجموعة بزراعة الأشجار على مساحة 2 كم بالتعاون مع المجلس البلدي للعاصمة وشركة "كلين أب" البحرين، وهو مشروع آخر في إطار جهودها الكبيرة والمستمرة التي تهدف إلى زيادة الوعي بالحاجة الماسة للمحافظة على البيئة ومساهماتها في التنمية الزراعية في جميع أنحاء المملكة.

أتاح برنامج جي إف إتش التدريبي لمجموعة من طلاب المدارس المتميزة الفرصة لاكتساب خبرة عملية في القطاع المالي. خلال البرنامج، تم تزويد الطلاب بالتدريب أثناء العمل في أقسام متعددة في المجموعة بهدف تعريف الشباب بأماكن العمل المهنية لدعمهم في متابعة دراساتهم العليا المنشودة، وللمساعدة في تزويد الأجيال القادمة بالمهارات والخبرات اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية والمساهمة في التنمية الوطنية والإقليمية.

#بياناتشركات

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حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، إدارة الثروات، الأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوروبا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، سوق أبوظبي للأوراق المالية، بورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمجموعة: www.gfh.com.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال ب:

نوال الناجي

مديرأول– قسم العلاقات المؤسسية

البريد الإلكتروني: nalnaji@gfh.com

الموقع الإلكتروني: www.gfh.com