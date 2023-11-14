ارتفعت أرباح الشركة المصرية للاتصالات، خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى نحو 2.5 مليار جنيه (80.1 مليون دولار) مقابل نحو 2.4 مليار جنيه في نفس الربع من العام السابق، وفق بيانات مرسلة للبورصة المصرية الثلاثاء.

والشركة المصرية للاتصالات تأسست قبل نحو 160 عام، ومدرجة في البورصة المصرية، وتقدم الشركة خدمات الاتصالات من هاتف أرضي، هاتف محمول، وخدمة الإنترنت، ولها استثمارات في شركات أخرى مثل شركة فودافون مصر للاتصالات.

وبلغت الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري 13.8 مليار جنيه، مرتفعة من 11.9 مليار جنيه في الربع الثالث من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام، ارتفع صافي الربح إلى 9.2 مليار جنيه مقابل 6.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت الإيرادات خلال الفترة إلى 41.9 مليار جنيه مقارنة مع 32.3 مليار جنيه في نفس الفترة من 2022.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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