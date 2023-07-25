أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم Multiply) تسجيلها صافي أرباح خلال الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 400 مليون درهم، بالمقارنة مع 127.31 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وحققت الشركات التابعة للمجموعة نمواً على أساس سنوي بنسبة 33.6% في الربع الثاني من عام 2023 بالمقارنة بالربع الثاني من عام 2022. ولا تشمل هذه الزيادة مكاسب رأس المال المحققة وغير المحققة. وجاءت نتائج مجموعة ملتيبلاي القوية في الربع الثاني مدعومة بالأداء التشغيلي الممتاز للشركات التابعة، والتي سجلت كل منها إيرادات قوية ومنتظمة للمجموعة.

وبالمقارنة مع أداء وأرباح نصف العام الماضي، وباستثناء حركة القيمة العادلة، سجلت مجموعة ملتيبلاي زيادة كبيرة بلغت 146.23% من النصف الأول من عام 2022 إلى النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ حجم المحفظة السوقية العامة الحالية للمجموعة 33.4 مليار درهم، مقارنة بالقيمة المستثمرة والبالغة 12.3 مليار درهم.

وترى مجموعة ملتيبلاي العديد من فرص الاستحواذ التراكمية ذات القيمة على مستوى العالم في مختلف قطاعاتها العاملة وذراعها الاستثماري، في الوقت الذي تحافظ فيه المجموعة على تدفقات نقدية قوية بقيمة 2 مليار درهم، ومعدلات دين إلى حقوق ملكية ونسبة الدين إلى الأصول، وإمكانية الوصول إلى قدرة تمويلية تتجاوز 4 مليارات درهم.

وتواصل المجموعة التخطيط والمضي قدماً في توظيف رأس المال عبر ذراعيها المتميزين ملتيبلاي وملتيبلاي+، حيث تستثمر ملتيبلاي في قطاعات استراتيجية هي التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال، أما ملتيبلاي+ فهي ذراع استثماري مرن ومحايد للقطاع وقائم على استغلال الفرص ويركز على تحقيق العوائد المالية عبر مختلف أصولها.

أبرز محطات المجموعة في الربع الثاني من عام 2023

الاستثمارات الرئيسية

أبرمت مجموعة ملتيبلاي في أبريل اتفاقاً ملزماً للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 55% من شركة «ميديا 247» المتخصصة في مجال الإعلانات الخارجية في دبي، وذلك تماشياً مع طموح المجموعة في تأسيس أكبر مزود وسائط إعلانية متكامل متعدد العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دمج المساحات الإعلانية الخارجية ووسائل الإعلام الرقمية.

وقد أقدمت مجموعة ملتيبلاي في وقت سابق من هذا الشهر على استثمار بقيمة 367 مليون درهم في شركة "بريك ووتر إنيرجي" التابعة لـ "إي آي جي"، وأصبحت مالكاً جزئياً لمحفظة عالمية متنوعة ومربحة وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستمرة، وذلك في استثمار قامت به "ملتيبلاي+"، الذراع الاستثماري للمجموعة.

إنجازات الشركات التابعة

سجلت شركة «الإمارات لتعليم القيادة»، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 29% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. وشاركت الشركة في جولة ترويجية في نيويورك، نظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك جي بي مورجان، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المجزية والمتنوعة التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية، والاهتمام المتزايد بالشركات المدرجة في السوق.

وَسجلت «مجموعة أومورفيا»، التابعة لمجموعة ملتيبلاي، والتي تضم محفظتها عدداً من الشركات الرائدة في مجال العناية الشخصية والجمال، نمواً صافياً بلغ 60% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وقامت المجموعة بالتوسع بأعمال شركتها " تيبس آند توز " من خلال افتتاح فرع جديد لها في مجمع "بورت دي لا مير" بدبي، ليُضاف إلى أكثر من 35 فرعاً منتشراً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث أثبتت "تيبس آند توز" مكانتها كأكبر وأنجح سلسلة لصالونات التجميل والمراكز الصحية في الشرق الأوسط.

وحققت "بال القابضة للتبريد"، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات نمواً صافياً في الأرباح بنسبة 19% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، واستكملت الشركة بنجاح المرحلة الأولى من توسعة محطة التبريد المركزية في "طموح"، حيث عززت قدرتها بـ 5000 طن تبريد إضافية. وعند الانتهاء من المرحلة الثانية في وقت لاحق من هذا العام، ستبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع 75,000 طن تبريد. وتتوقع الشركة تشغيل مصنعها الجديد لتبريد مجمع "دانات" هذا العام، بقدرة إنتاجية تبلغ 37,500 طن تبريد، وقدرة أولية جاهزة تبلغ 22,500 طن تبريد. الأمر الذي سيؤدي إلى رفع إجمالي قدرات "بال القابضة للتبريد" إلى نحو 257,000 طن تبريد، عبر 7 من محطات تبريد المناطق، مع قدرة جاهزة تبلغ 183,000 طن تبريد.

وحصلت شركة «كاليون إنرجي» التابعة لـ «شركة الطاقة العالمية القابضة» في الربع الثاني من عام 2023 على شهادتي أيزو؛ ISO 45001:2018 و ISO 50001:2018 وذلك عقب مرحلتين من عمليات التدقيق. وعقدت الشركة شراكة مع شركة Enercon الألمانية، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا توربينات الرياح الأرضية، وذلك لتطوير محطة طاقة جديدة بقدرة 260 ميجاوات.

تواصل مجموعة ملتيبلاي ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق وتعزيز أوجه التعاون والتكامل بين شركات محفظتها، حيث دخلت شركة «فيولا للاتصالات»، التابعة للمجموعة، وشريكتها "فايرفلاي" ومقرها سان فرانسيسكو، في شراكة لإطلاق منصات رقمية خارجية مبتكرة للإعلان والتسويق في دولة الإمارات. وتقدم الشاشات العلوية الرقمية لسيارات الأجرة التي تم تركيبها على أسطول سيارات الأجرة في أبوظبي محتوى ديناميكياً باستخدام تقنية تنشيط القائمة على الموقع المدعومة من نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي اس"، مما يضمن ظهوراً بملايين المرات شهرياً، ويربط العلامات التجارية بالمستهلكين، ويوفر تقارير غنية بالبيانات لزيادة العائد على الاستثمار. وقد فازت شركة فيولا للاتصالات بـ 5 جوائز في حفل توزيع "جوائز إيفنت تكس 2023" تقديراً لعملها المتميز في مبادرة "لحظات أبوظبي"، كما نجحت بتنظيم وإدارة العديد من الفعاليات الكبيرة، مثل رحلة شركة "حلول المياه المستدامة القابضة" التابعة لـمجموعة "طاقة" لإطلاق هوية علامتها التجارية الجديدة.

التكريم والتقدير الدولي

وفي شهر يونيو 2023، صنفت مجلة فوربس مجموعة ملتيبلاي ضمن قائمة تضم أكبر 2000 شركة في العالم، في حين أدرجتها مجلة "فوربس الشرق الأوسط" في قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2023، ويقوم كلا التصنيفان على تقييم الشركات بناء على الإيرادات والمبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية المُفصح عنها، وهي شهادة تؤكد قوة المجموعة المالية ومكانتها العالمية.

في وقت سابق من هذا العام حصلت مجموعة ملتيبلاي على شهادة أفضل بيئة للعمل لعام 2023 (Great Place to Work) من قبل الهيئة العالمية المعنية بثقافة الشركات.

المسؤولية الاجتماعية المؤسسية

في إطار مبادرتها البيئية "تنظيف المحيطات"، دخلت مجموعة ملتيبلاي في شراكة مع شركة " فور أوشن " في الولايات المتحدة لإزالة أكثر من 100 ألف رطل من النفايات البلاستيكية ودعم جهود تنظيف المحيطات والمناطق البحرية والسواحل حول العالم تماشياً مع أهداف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المقبل.

وفي وقت سابق من هذا العام، تطوع عدد من موظفي مجموعة ملتيبلاي والشركات التابعة لها لتنظيف جزء من شواطئ إمارة أبوظبي في منطقة النوف، حيث نجحوا في جمع 420 رطلاً من النفايات البلاستيكية.

وتدعم المجموعة سفينة «لوغوس هوب» أكبر معرض عائم للكتاب في العالم، انطلاقا من إيمانها الراسخ بقوة المعرفة وأثرها في إحداث تغيير إيجابي، وقد استقبلت السفينة خلال زيارتها لـ أبوظبي خلال الفترة من 18 مايو حتى 4 يونيو 2023 أكثر من 60 ألف زائر.

وشارك موظفو مجموعة ملتيبلاي في زراعة 5,000 شجرة قرم في دولة الإمارات، وذلك دعماً لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لزراعة 100 مليون من أشجار القرم بحلول عام 2030، وبالتالي الإسهام في تخزين الكربون وتقليل الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ.

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عن مجموعة ملتيبلاي

مع عقلیة موجهة نحو النمو، تعد مجموعة ملتيبلاي شركة قابضة مقرها أبوظبي تستثمر في الأعمال التحويلية المولدة للنقد التي لها باع كبير فيها.

ستواصل مجموعة ملتيبلاي نشر رأس المال عبر ذراعيها المتميزين، وكلاهما يتبع نهجاً للاستثمار وضمان خلق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى القصير والمتوسط والطويل:

ملتيبلاي

الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً تستثمر وتعمل في التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام، والاتصال واللياقة الصحية والجمال. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل، يتم من خلاله إجراء عمليات استحواذ مثبتة.

ملتيبلاي +

ذراع استثماري مرن ومحايد للقطاع وقائم على استغلال الفرص.

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للاستفسارات الإعلامية

مجموعة ملتيبلاي

مهدي البزري - مسؤول علاقات المستثمرين

mehdi@multiply.ae

ويبر شاندويك للعلاقات العامة