طحنون بن زايد آل نهيان: "شهد عام 2023 نمواً استثنائياً، وإبرام الشراكات الاستراتيجية عالمياً وتعزيز محفظتنا الاستثمارية المتنوعة، الأمر الذي عزز من قدرتنا على مواجهة التقلبات الاقتصادية والتكيف معها. وحرصنا على توطيد شبكة علاقاتنا على الصعيد العالمي، بالانسجام مع مهمتنا الرامية إلى مساندة ورفد مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مجال المال والابتكار."

ارتفاع قياسي للإيرادات وصل إلى 60.1 مليار درهم إماراتي بزيادة أولية بلغت 17.9% على أساس سنوي بفضل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والأداء العالي

نمو ربحية السهم إلى 12.55 درهم في مؤشر واضح على قوة البنية المالية للشركة وثقة المستثمرين بإمكاناتها

سجل صافي الأرباح 32.95 مليار درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (IHC)، وتضم مجموعة من كبرى شركات الاستثمار العالمية، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أظهرت الأرقام التي نشرتها المجموعة تسجيلها نمواً مطرداً خلال العام مصحوباً بأداء تشغيلي قياسي وإنجازات بارزة في مجال الاستدامة ونتائج مالية عالية المستوى.

وفي هذا الصدد، قال طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: " شهد عام 2023 نمواً استثنائياً، وإبرام الشراكات الاستراتيجية عالمياً وتعزيز محفظتنا الاستثمارية المتنوعة، الأمر الذي عزز من قدرتنا على مواجهة التقلبات الاقتصادية والتكيف معها. وحرصنا على توطيد شبكة علاقاتنا على الصعيد العالمي، بالانسجام مع مهمتنا الرامية إلى مساندة ورفد مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مجال المال والابتكار. وكانت الثقة التي أولاها إلينا المستثمرون حافزاً لمواصلة خلق قيمة مضافة، في الوقت الذي انعكس التزامنا بالاستدامة خلال مشاركتنا في مؤتمر الأطراف COP28. وبتوظيفنا لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عملياتنا وتوجيهها، نواصل العمل للوصول إلى مستقبل تعزز فيه النمو المستدام عبر مختلف الصناعات والقطاعات المتنوعة، بما يحقق قيمة مضافة، وذلك بفضل الدعم الذي نحظى به من مجلس إدارتنا والمساهمين".

إنجازات بارزة للمجموعة

حققت الشركة العالمية القابضة خلال عام 2023 أداءً مالياً قوياً وتوسعاً، حيث وصلت الإيرادات إلى 60.1 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 17.9% بالمقارنة مع 50,9 مليون درهم في العام السابق. ويُعزى هذا النمو الكبير في الإيرادات إلى عمليات الاستحواذ المهمة للشركة والأداء المالي العالي لأعمالها الحالية، مع تسجيل مبيعات قياسية في قطاع الأعمال البحرية والتجريف وقطاع العقارات.

سجلت الشركة العالمية القابضة صافي أرباح قوي بلغ 32.95 مليار درهم إماراتي، كما حققت ربحية السهم ارتفاعاً كبيراً، حيث تضاعفت من 6.81 درهم إلى 12.55 درهم، في مؤشر واضح على الربحية القوية للشركة والقيمة التي تحققها لمساهميها.

أرقام قياسية توجت الأداء المميز لمجموعة العالمية القابضة بجميع شركاتها التابعة ذات القطاعات المتنوعة بما في ذلك العقارات والإنشاءات، المرافق، الرعاية الصحية، الأغذية والزراعة، الأعمال البحرية والجرف، والخدمات. هذا وقد شهدت المجموعة مزيداً من التوسع في قطاعات الضيافة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لإدارة المجموعة. ورسخ الالتزام الثابت لإدارة الشركة العالمية القابضة بالنمو والتطور وإطلاقها لمبادرات استراتيجية بناءة، مكانة الشركة وجعلها في وضعية اقتصادية قوية تتيح لها تحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات القادمة.

أبرز الإنجازات:

استحوذت أدمو لايفستايل القابضة المشروع المشترك لألفا ظبي القابضة على "سي لا في"، ومجموعة "ناموس" وسلسة مطاعم أم شريف في خطة لتنويع محفظتها في قطاع الحياة العصرية والمطاعم الراقية والضيافة.

تأسست شركة سيريوس العالمية القابضة للاستفادة من التقنيات الثورية والتحول الرقمي لتحقيق الاستدامة ومحاربة التغيير المناخي.

تحتل مبادرات الاستدامة مقدمة أولويات الشركة العالمية القابضة، حيث شاركت الشركة في مؤتمر الأطراف كوب28، لتستعرض إنجازات 19 من شركاتها التابعة، هذا وأطلقت الشركة العالمية القابضة مركز بروسيد للمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة.

استحوذت الشركة العالمية القابضة على 49% من شركة مدن العقارية في خطوة استراتيجية للتوسع في قطاع العقارات والإنشاءات.

وساهم الاستثمار في الاكتتاب الأولي على شركة تعدين البيتكوين "فينيكس" في تعزيز مكانة الشركة العالمية القابضة في مجال البلوك تشين وحلول العملات المشفرة على نطاق عالمي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المميزة للشركة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "ساهم تسجيلنا أرباحاً قياسية في عام 2022، في إرساء أسس قوية لأداء عال في العام 2023، مما عزز وضعنا المالي ووسع ريادتنا في القطاعات ذات الأولوية لمستقبل أبوظبي الاقتصادي. وقد جاءت إنجازاتنا لعام 2023 مدفوعة بالتزام كوادرنا البشرية التي لطالما كان استقرارهم ورخائهم جزءًا محورياً من مبادئنا وتوجهاتنا المؤسسية، كما سيتيح لنا التقدم الذي أحرزناه من المضي قدماً نحو تحفيز النمو المستقبلي وتنويع استراتيجيتنا الاستثمارية عبر أسواق جديدة."

ويمثل تأسيس شركة 2بوينت زيرو خطوة هامة في استراتيجية الشركة العامة القابضة ويعزز مكانتها في مجال الابتكار، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والمواد والموارد وتمويل المناخ. وتواصل الشركة العالمية القابضة سعيها للحفاظ على النمو عبر مختلف القطاعات، إذ تلتزم الشركة بتوظيف أحدث التقنيات وتوجيه الاستثمارات والخدمات المالية في خطوة تعكس التزامها في تطور وازدهار المشهد الاقتصادي العالمي.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 876 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 600 شركة تابعة وأكثر من 150,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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