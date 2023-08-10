سجلت إيرادات المجموعة زيادة قوية بمعدل سنوي 51٪ لتصل إلى 3.1 مليار جنيه، إلى جانب نمو 37٪ في صافي الربح قبل الضرائب لتصل إلى 842 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2023

القاهرة: أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 3.1 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 51%، وذلك بفضل الأداء القوي للقطاعات الثلاثة للمجموعة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، و aiBANK، ومنصّة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس). ورغم ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 53%، إلا أن مجموعة إي اف چي القابضة حققت نموًا في الأرباح التشغيلية بمعدّل سنوي 46% لتصل إلى 988 مليون جنيه، مصحوبًا بنمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 37% ليصل إلى 842 مليون جنيه خلال نفس الفترة. وبناءً على ذلك، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 20% ليصل إلى 405 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي هذا السياق أشاد كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بقدرة المجموعة على تحقيق هذا الأداء القوي خلال النصف الأول من 2023 وهو ما أثمر عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية استثنائية بمختلف القطاعات التشغيلية. وأضاف عوض أن أداء المجموعة خلال تلك الفترة يعكس التزامها الراسخ بمواصلة تحقيق التميّز التشغيلي في الأسواق التي تعمل بها، فضلًا عن قيام قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) وإدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) لدى إي اف چي هيرميس بتنفيذ استراتيجية المجموعة الطموحة. وأعرب عوض عن سعادته بالأداء الذي حققته منصّة إي اف چي فاينانس وبنك aiBANK، وذلك في ضوء مواصلة جني ثمار الطلب المتزايد من العملاء على باقة الحلول المالية والخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها كل منهما. وأكد عوض أن شركة "ڤاليو" قد تمكنت من احتلال صدارة منصة التمويل غير المصرفي من خلال تحقيق إيرادات قوية وتنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها، كما تضاعفت إيرادات aiBANK بشكل ملحوظ بفضل مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الخاصة به. وشدّد عوض على أن هذا الأداء القوي يعكس الإمكانيات الهائلة لتعظيم القيمة من نموذج أعمال المجموعة والذي يتّسم بالشمولية والتنوع.

تمكن بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس من مواصلة النجاحات التي حققها منذ بداية العام، حيث نجح في تقديم الخدمات الاستشارية للعديد من كبرى الصفقات في المنطقة، والتي تضمنت صفقتين لأسواق الأسهم وثلاث صفقات في سوق ترتيب وإصدار الدين بقيمة إجمالية 1.1 مليار دولار، وهو ما ساهم في تعزيز المكانة الرائدة التي ينفرد بها القطاع باعتباره الشريك المفضل لتنفيذ مثل هذه الصفقات في المنطقة. ومن بين أبرز هذه الصفقات الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز بي أل سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، فضلًا عن القيام بدور المنسق العالمي المشترك في صفقة الطرح العام الأولي لشركة "الأنصاري للخدمات المالية" في سوق دبي المالي.

وعلى صعيد أداء أنشطة إي اف چي هيرميس خلال الربع الثاني من عام 2023، حقق بنك الاستثمار نموًا ملحوظًا في الإيرادات بمعدل سنوي 61% لتصل إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل 989 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل النمو القوي لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side)، الذي ارتفع بمعدل سنوي 13% ليصل إلى 797 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2023، على خلفية نمو إيرادات أنشطة الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 57% إلى 645 مليون جنيه خلال نفس الفترة. كما حقق كلًا من قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول (Buy-Side) نموًّا قويًّا بمعدل سنوي 145% و61% على التوالي، وهو ما ساهم بدوره في نمو إيرادات القطاع بمعدل سنوي 77% ليصل إلى 262 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2023. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع إيرادات أنشطة الخزانة بمعدل سنوي 286% إلى 530 مليون جنيه في تعزيز إيرادات بنك الاستثمار خلال الربع الثاني من 2023.

واصلت منصّة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس تقديم باقة جديدة من الحلول والخدمات المالية الابتكارية، فضلًا عن الدخول في العديد من الشراكات الاستراتيجية الناجحة خلال الربع الثاني من 2023. وعلى صعيد الأداء التشغيلي، ارتفعت إيرادات إي اف چي فاينانس بمعدل سنوي 23% لتسجل 620 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، مدفوعةً بالنمو القوي لإيرادات ڤاليو بمعدل سنوي 193% لتصل إلى 207 مليون جنيه، على خلفية تحقيق ارباح من عملية التوريق، فضلًا عن نمو حجم القروض المصدرة خلال الربع الثاني من 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أنشطة التخصيم تحت مظلّة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 90% لتصل إلى 27 مليون جنيه، كما ارتفعت إيرادات أنشطة التأجير التمويلي بمعدل سنوي 11% إلى 66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الجاري. وعلى صعيد آخر، تراجعت إيرادات شركة "تنميه" بمعدل سنوي 17% لتصل إلى 297 مليون جنيه على خلفية تراجع المبيعات.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات aiBANK إلى 888 مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 58%، مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمعدل سنوي 43% وذلك على خلفية النمو الكبير في حجم الأصول ذات العائد، بالإضافة الى ارتفاع صافي الرسوم والعمولات بمعدل سنوي 181% إلى 187 مليون جنيه، مدفوعًا بنمو أنشطة التمويل التجاري.

وفي الختام، أشار عوض إلى أن هذا الأداء يعكس قوة العلامة التجارية للمجموعة والتي ستمكنها من الاستفادة من فرص النمو الجذابة التي تنبض بها مختلف الأنشطة والقطاعات التشغيلية التابعة للمجموعة. ومن ناحية أخرى، أكّد عوض أن تغيير اسم المجموعة إلى مجموعة إي اف چي القابضة يعكس خطط التحول إلى مؤسسة مالية شاملة ويؤكد على تنوع باقة الخدمات والمنتجات المالية الابتكارية عالية القيمة التي تقدمها المجموعة، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة ويعزز من قدرتها على تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائنا وتوسيع الانتشار الجغرافي للمجموعة لتشمل المزيد من الأسواق في هذا العالم دائم التطور. ويظل التزام وخبرة موظفينا القوة الدافعة وراء نجاح المجموعة، ووجه عوض الشكر لمساهمي الشركة على ثقتهم المستمرة في قدرة المجموعة على خلق قيمة مستدامة.

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عن مجموعة إي اف چي القابضة

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 12 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربع عقود من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم، بالإضافة إلى المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لتعزيز نمط الحياة المتطور والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efg-hermes.com

عمر سلامة

مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efg-hermes.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

ملاحظة حول البيانات التطلعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر المجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة إي اف چي القابضة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.