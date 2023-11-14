تراجعت أرباح الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنحو 20% على أساس سنوي.

والشرقية للدخان، هي المنتج الوحيد للسجائر الشعبية في مصر، وهي مدرجة بالبورصة المصرية، وباعت منها الحكومة 30% لشركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية سبتمبر الماضي، ضمن برنامج للطروحات يستهدف جمع تمويلات دولارية ما خفض مساهمة الحكومة لنحو 20% من الشركة.

ووفقا لبيانات مرسلة من الشركة لبورصة مصر الثلاثاء، فبلغ صافي الربح بعد الضريبة للفترة (يوليو - سبتمبر 2023) نحو 1.1 مليار جنيه (35.6 مليون دولار) من 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 32.5% على أساس سنوي لتسجل 3.1 مليار جنيه من 4.6 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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