ارتفع صافي ربح مجموعة القلعة المصرية، خلال الربع الثالث من العام لتسجل نحو 2 مليار جنيه ( 64.7 مليون دولار) مقابل 16.7 مليون جنيه الربع الثالث من العام الماضي، حسب بيانات مرسلة للبورصة الأحد.

ومجموعة القلعة المصرية للاستثمار إحدى شركات القطاع الخاص الشهيرة في مصر، وتعمل في عدة قطاعات أبرزها الطاقة والأسمنت والتعدين والأغذية، والنقل واللوجيستيات. وتبلغ قيمة استثماراتها 9.5 مليار دولار من خلال 10 شركات تابعة في 15 دولة.

وأرجعت الشركة القفزة في الربح إلى أرباح التخارج من بعض الاستثمارات، بعد أن باعت شركة ايه بي ام انفستمنت هولدينجز – المملوكة بالكامل لشركة اسكوم – حصتها البالغة 35% في مشروع للتنقيب عن الذهب في إثيوبيا.

ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 26.4 مليار جنيه من 23.7 مليار جنيه في الربع الثالث من العام الماضي.

وساهم قطاع الطاقة بنحو 87% من إيرادات المجموعة الفصلية، وساهم قطاعي التعدين والطباعة في دعم الإيرادات بالعملات الأجنبية بسبب التصدير وتوفير بدائل الاستيراد.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، زادت الإيرادات إلى 84.4 مليار جنيه مقابل 69.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي الربح إلى 1.7 مليار جنيه من 847 مليون جنيه في التسعة أشهر المقارنة من العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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