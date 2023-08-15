الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "إنرجي كابيتال جروب" الاستثمارية، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، عن إغلاق الاكتتاب الأولي لصندوقها الذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار والذي يستهدف إنشاء شركات محلية رائدة في مجال الطاقة والتقنيات المرتبطة بها، وذلك بدعم من جدا "شركة صندوق الصناديق".

ويأتي نجاح جهود الصندوق في جمع الأموال تأكيداً على استراتيجية "إنرجي كابيتال جروب" التي تهدف إلى إنشاء وتطوير خدمات صناعية وشركات وطنية والتقنيات المرتبطة بها في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة "اكتفاء" التابع لشركة أرامكو. ويتمثل الهدف النهائي لشركة "إنرجي كابيتال جروب" في تعزيز ضوابط سوق التوريد الحالية على سلسلة القيمة الصناعية والطاقة وقاعدة الأصول لتعزيز النمو الصناعي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويعد نجاح الإغلاق الأولي للصندوق شهادة على خبرة وريادة "إنرجي كابيتال جروب" في دفع جهود النمو الصناعي في المنطقة إلى الأمام. وسيلعب الصندوق دوراً محورياً في المساعدة على تحقيق أجندة التنمية الصناعية الطموحة في المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن الصندوق تأسس نتيجة اندماج أعمال مجموعتي "إنرجي كابيتال جروب" و"كيان القابضة". وعملت شركة "شركاء وتر" السعودية التي تتخذ من الرياض مقراً لها، كمستشار استراتيجي للصندوق.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "إنرجي كابيتال جروب"

تأسست "إنرجي كابيتال جروب" في عام 2008 على يد علي التركي، ومجموعة من الشركاء تضم قادة بارزين في القطاع الصناعي والمالي الذين قاموا بإغلاق معاملات محلية ودولية بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. في عام 2021، أطلقت "إنرجي كابيتال جروب" أحدث صندوق لها بعد اندماجها مع مجموعة "كيان القابضة" (أكرم الربايعه، شريك)، وشركة "شركاء وتر" (عبد الوهاب البتيري، شريك) كمستشار استراتيجي. يتمتع فريق "إنرجي كابيتال جروب" بسجل حافل في بناء شراكات استراتيجية رئيسية مع عدد من مزودي الخدمة المحليين والعالميين. ومن خلال استثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، يدعم "إنرجي كابيتال جروب" مجموعة من شركاء التشغيل ذوي الخبرة في القطاع وشبكة من القادة الناجحين ذوي الخبرة في مجال الطاقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.ecgsaudi.com أو التواصل معنا على info@ecgsaudi.com .