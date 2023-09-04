أعلنت شركة بلتون المالية القابضة المصرية عن توقيع عقد لشراء 100% من شركة كاش للتمويل متناهي الصغر بعد استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وأضافت بلتون في بيان على موقع البورصة المصرية أن إتمام نقل ملكية الأسهم مشروط بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.

وكانت بلتون العاملة في قطاع الخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت عن بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة في أغسطس.

وتتوسع الشركة التي تأسست في 2006 في خدماتها منذ استحوذت شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية على أكثر من 55% من أسهمها في أغسطس من العام الماضي.

أما كاش للتمويل متناهي الصغر، فهي شركة تعمل في صعيد مصر ومقرها المنيا، وتأسست في 2020، وفق بيانات حسابها على لينكد إن ووسائل إعلام محلية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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