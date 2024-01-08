أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، يوم الاثنين، قواعد الترخيص للشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية في أنشطة التمويل غير المصرفي، والتي تضمنت أن يكون رأس المال 15 مليون جنيه (485.4 ألف دولار) كحد أدنى.

يأتي هذا القرار في ظل ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في مصر خلال السنوات الماضية، مع زيادة في عدد الشركات الناشئة فيه وفي القطاعات المغذية له، وكذلك ارتفاع حجم الاستثمارات التي يجذبها القطاع.

ووفق بيان لهيئة الرقابة المالية، تشمل أنشطة التمويل غير المصرفي المشمولة بالقرار الجديد: التمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم (نوع من التمويل قصير الأجل حيث تبيع شركة ديونها إلى طرف ثالث بسعر مخفض للحصول على تمويل فوري لمباشرة أعمالها).

وستكون مدة الترخيص الممنوح للشركة برأسمال 15 مليون جنيه عامين، يتبعها استكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس المال وفقا لأحكام كل نشاط من أنشطة التمويل غير المصرفي.

وفي حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها سيتم إلغاء الترخيص الممنوح لها.

ما هي شروط الحصول على الترخيص؟

- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية.

- أن يقتصر نشاط الشركة على نشاط أو أكثر من الأنشطة السابق ذكرها.

- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه لكل نشاط.

- أن يكون تمويل الشركة معتمد بشكل أساسي على شركات وصناديق رأس مال المخاطر (وهو رأس المال المستثمر في أوراق مالية عالية المخاطر سعيا لتحقيق عائدات عالية تتناسب مع حجم الاستثمار).

- ألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية عن 25% من رأس مال الشركة، مع تعهد المؤسسين بعدم إجراء تعديلات على هيكل الملكية يترتب عليه انخفاض هذه النسبة عن الحد الأدنى المطلوب.

- أن يكون العضو المنتدب حاصل على مؤهل عالي مناسب وتتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط واجتيازه الاختبارات التي تحددها هيئة الرقابة المالية.

- تعهد الشركة بكل من البدء في ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص، والحصول على موافقة الهيئة في حال رغبة الشركة في فتح فروع جديدة.

- إبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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