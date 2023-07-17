وقع مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر أول اتفاقية تمويل مساند مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بنظام المرابحة بقيمة 50 مليون دولار، وفق ما أعلنه البنك يوم الاثنين في بيان نشرته البورصة المصرية.

وتهدف اتفاقية التمويل، التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لدعم رأسمال المصرف وقوة مركزه المالي، وفق البيان.

وتبلغ مدة القرض خمسة أعوام ولن تؤثر قيمته على حقوق المساهمين، بحسب ما أعلن المصرف.

ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي 49.6% من مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، فيما تبلغ حصة الإمارات الدولية للاستثمار (الذراع الاستثماري للوطنية القابضة) 13.4%، وفقا لبيانات متوفرة على موقع مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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