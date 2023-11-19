قالت شركة بلتون المالية القابضة المصرية، يوم الأحد، إن شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل "بلتون للتمويل العقاري" حصلت على ترخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري، وفق إفصاح من الشركة للبورصة المصرية.

وأضافت الشركة أنها تعتزم استخدام هذا الترخيص -الممنوح من الهيئة العامة للرقابة المالية- لتلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري من قبل الأفراد والشركات.

وتعمل بلتون في مجال الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتوسع الشركة في الخدمات التي تقدمها منذ أن استحوذت شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية على أكثر من 55% من أسهمها في أغسطس من العام الماضي.

وكان مجلس إدارة بلتون وافق في يناير عام 2020 على تأسيس شركة بلتون للتمويل العقاري.

وتزداد الحاجة إلى التمويل العقاري في مصر، التي تشهد أزمة اقتصادية دفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية مع تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، في ظل صعوبة في توفير السيولة الدولارية التي يحتاجها البلد المعتمد على الاستيراد.

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(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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