انهت شركة كفيك للاستثمار، المدرجة في بورصة الكويت والعاملة في إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، تنفيذ اندماجها - الذي بدأ العام الماضي - مع رساميل للاستثمار الكويتية، العاملة بإدارة الثروات، وفق إفصاح من الشركة للبورصة الاثنين.

تفاصيل الاندماج

(من الإفصاح)

- تم تنفيذه عن طريق الضم من خلال عملية تبادل الأسهم، لتصبح كفيك الشركة الدامجة ورساميل الشركة المندمجة.

- أسفر الاندماج عن زيادة رأس المال - المصدر والمدفوع - لـكفيك بنحو 5.3 مليون دينار كويتي (17.2 مليون دولار)، من خلال رفع عدد أسهم كفيك من 245.49 مليون سهم إلى 298.91 مليون سهم، عبر إصدار 53.42 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار بنحو 1.1 مليون دينار كويتي.

- توقعت كفيك أن ترتفع حقوق الملكية الخاصة بمساهميها بنحو 6.4 مليون دينار كويتي (20.8 مليون دولار) نتيجة الاندماج.

نبذة عن الشركتين

(من موقعي الشركتين ولينكدإن وبيانات السوق)

تأسست كفيك عام 2000، وأدرجت في بورصة الكويت عام 2003.

تقدم خدمات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية، كما توسعت منذ 2004 لتشمل إدارة الأصول والاستثمارات المباشرة. في عام 2022 غيرت اسمها من "الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار" إلى "كفيك للاستثمار".

أما رساميل، فتأسست عام 2006، وتعد من أبرز شركات الاستثمار في الكويت، وتقدم خدمات إدارة الثروات، أسواق المال، والاستثمارات البديلة، إضافة إلى منتجات استثمارية إسلامية.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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