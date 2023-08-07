تستعد شركة بلتون المالية القابضة المصرية، لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة كاش للتمويل متناهي الصغر، بعد حصولها على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية، حسب بيان لبورصة مصر الاثنين.

وكانت الشركة العاملة في قطاع الخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقعت مذكرة تفاهم نهاية يوليو الماضي، بهدف الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر (كاش).

وقالت بلتون في بيانها الاثنين، إنها حصلت على "عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية للسير في إجراءات الفحص النافى للجهالة لشركة كاش للتمويل متناهى الصغر".

وتتوسع الشركة التي تأسست في 2006 في خدماتها منذ استحوذت شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية على أكثر من 55% من أسهمها في أغسطس من العام الماضي.

أما كاش للتمويل متناهي الصغر، فهي شركة تعمل في صعيد مصر ومقرها المنيا، وتأسست في 2020، وفق بيانات حسابها على لينكد إن ووسائل إعلام محلية.

وقالت بلتون في بيانها، إن إتمام الصفقة مشروط بنتائج الفحص النافي للجهالة.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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