قالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان للبورصة يوم الاثنين، إنها تدرس عدد من العروض غير الملزمة بشأن بيع أبراج مملوكة لها.

والمصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة غالبيتها، هي مشغل اتصالات متكامل وتقدم خدمات الاتصالات الصوتية الأرضية والإنترنت وخدمات المحمول، ولديها 12.4 مليون عميل مشتركين بالهاتف الثابت، و9.3 مليون عميل لخدمة الإنترنت الثابت، و12.5 مليون عميل لخدمات المحمول.

وكانت صحيفة البورصة المحلية، نقلت عن مصادر أن المصرية للاتصالات تسعى لبيع وإعادة استئجار 2500 برج اتصالات من نحو 2800 برج تمتلكها، لتوفير تدفقات دولارية، وأن 3 شركات محلية وأجنبية تتنافس على شراء غالبية الأبراج في صفقة قد تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار.

لكن لم تتطرق الشركة المصرية للاتصالات في بيانها إلى تفاصيل العروض التي تلقتها أو الأبراج التي تريد بيعها، وقالت إنها "تلقت العديد من العروض غير الملزمة بشأن بيع أبراج مملوكة لها والأمر مطروح للدراسة".

والمصرية للاتصالات هي واحدة من 4 شركات اتصالات تعمل في مصر، والشركات الثلاثة الأخرى هي "فودافون مصر"، و"أورانج مصر" و"اتصالات مصر". ولدى المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45% في فودافون مصر.

وكانت الحكومة باعت حصة تصل إلى 10% من أسهمها بالمصرية للاتصالات، ضمن برنامج الطروحات الذي يستهدف بيع حصص في أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة والقوات المسلحة حتى مارس 2024 سواء بعرضها على مستثمرين استراتيجيين أو بطرحها في البورصة.

وتسعى مصر - التي تعلن عن رئيس جديد لمدة ست سنوات يوم الاثنين ويتوقع أن يواصل الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة حتى 2030 - سد فجوة في التمويل لديها وسط تفاقم لأزمة نقص السيولة الدولارية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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