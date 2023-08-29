

تعتزم شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" السعودية، تأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي المصغر، وفقا لبيان من الشركة لبورصة السعودية "تداول" الثلاثاء.

ووفقا للبيان، وافق مجلس إدارة الشركة على البدء في التقديم على رخصة التمويل الاستهلاكي المصغر، والعمل على تأسيس شركة تمويلية بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.

وتعمل السيف غاليري -التي تأسست عام 2006- في قطاع البيع بالتجزئة، وصناعة وبيع مستلزمات المطبخ والأجهزة الكهربائية، ولديها أكثر من 60 فرع وكذلك متجر إلكتروني تبيع من خلاله منتجات ما يزيد عن 100 علامة تجارية في السعودية ودول الخليج، وهي مدرجة بالسوق السعودي نهاية 2022.

وقالت الشركة إن التوجه نحو قطاع التمويل الاستهلاكي المصغر يأتي مع بدء دخولها في قطاع الأجهزة المنزلية الكبيرة، والتي سوف يكون للتمويل الاستهلاكي سبب لزيادة مبيعات الشركة، بالإضافة للربح المتوقع من عمليات التمويل.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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