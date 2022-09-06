أعلن تحالف أوبك+ (أوبك وحلفاؤها) العودة بمستهدفات إنتاج النفط خلال شهر أكتوبر المقبل لمستهدفات أغسطس الماضي، ما يعني خفض الإنتاج بـ 100 ألف برميل يوميا.

وبحسب جدول الإنتاج للشهر الجديد سيقل إنتاج السعودية وروسيا -وهما أكبر منتجي التحالف- بمقدار 26 ألف برميل يوميا لكل منهم، والعراق بـ 12 ألف برميل في اليوم، والإمارات والكويت كل منهما بـ 7 آلاف برميل يوميا، ونيجيريا وكازاخستان وأنجولا بمقدار 4 آلاف برميل لكل منهم، والجزائر بألفي برميل يوميا.

للمزيد: أوبك + تخفض الإنتاج في شهر أكتوبر ب 100 ألف برميل في اليوم

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)