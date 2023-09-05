استمرارا لاستراتيجيتها الطموحة في التوسع والنمو

الرياض: أعلنت مجموعة stc الاستحواذ على حصة 9.9% من أسهم مجموعة تيليفونيكا (Telefónica)، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم والتي تعمل في كل من أسبانيا وألمانيا وبريطانيا بالإضافة إلى البرازيل، وتتمتع بحصة سوقية رائدة في كل منها. وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 8.5 مليار ريال سعودي، ما يعادل 2.1مليار يورو.

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة أخرى لمجموعة stc في إطار استراتيجية التوسع والنمو المستمرة التي تعتمدها المجموعة، ويعكس ثقتها بقدرة تيليفونيكا (Telefónica) على الاستمرار في الريادة والنمو، حيث تمتلك محفظة من أصول البنية التحتية والمنصات التقنية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء المعرفي، والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء.

كما أنه يأتي متماشياً مع الخطوات التي قامت بها مجموعة stc في هذا الاتجاه والتي أثمرت عن عدد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الاتصالات داخل المملكة وخارجها، كان آخرها استحواذ شركة توال التابعة لمجموعة stc على أبراج شركة يونايتيد قروب في كل من بلغاريا و كرواتيا وسلوفينيا.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة”: stc تجمع بين stc وتيليفونيكا (Telefónica) رؤية وأهداف مشتركة، حيث تسعى الشركتان إلى توظيف التقنيات المتقدمة لتوفير أفضل خدمات الاتصالات للمستخدمين، إلى جانب اعتماد استراتيجية فعالة لتسريع وتعزيز النمو، ويمثل هذا الاستثمار استمراراً لتنفيذ استراتيجيتنا في التوسع والنمو، من خلال الاستثمار النوعي في مختلف قطاعات التقنية والبنية التحتية الرقمية في الأسواق الواعدة حول العالم."

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعةstc ، م/ عليان الوتيد: "يعكس استثمارنا في تيليفونيكا (Telefónica) الإمكانات التي تحظى بها الشركة، وقدرتها على تعزيز القيمة للمساهمين، و ثقتنا في استراتيجية الشركة و ادارتها. كما نؤكد التزامنا بتوطيد التعاون بين الشركتين، بهدف الاستفادة من جميع الفرص المتاحة انطلاقاً من دورنا كمساهمين فيها على المدى الطويل."

وأضاف الوتيد : "تشكّل هذه الصفقة فرصة استثمارية واعدة تتيح لنا الاستفادة الأمثل من وضعنا المالي المتين، مع الاستمرار في سياسة توزيع الأرباح المعتمدة. "

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حول مجموعة stc

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي في المنطقة، حيث تقدم stc منتجات وخدمات مبتكرة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما توفر مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات الرقمية الأفضل في فئتها بما يشمل المدفوعات الرقمية والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والألعاب الإلكترونية والأمن السيبراني وغيرها من الحلول الرقمية المتقدمة.

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- STC Group علاقات المستثمرين

تركي آل الشيخ

IRU@stc.com.sa

FGS Global

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