مدينة الكويت، دولة الكويت: أعلنت الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع "Ooredoo" (الرمز في شريط بورصة الكويت: OOREDOO)، اليوم نتائجها المالية للنصف الأول من سنة 2023:

ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 4% لتصل إلى 318 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 306 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2022. وقد تأثرت الإيرادات بشكل إيجابي نتيجة كفاءة التشغيل في الكويت وتحسن الأداء السنوي في كل من المالديف والجزائر.

ارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 2% لتصل إلى 24.6 مليون عميل في نهاية النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 24.1 مليون عميل في نهاية النصف الأول من سنة 2022.

ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 3% ليصل إلى 116 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 112 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2022.

ارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ليصل إلى 64 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 21 مليون دينار كويتي للنصف الأول من سنة 2022. وجاء نمو صافي الأرباح بشكل رئيسي من Ooredoo الكويت بعد صدور حكم قضائي نهائي يتعلق باسترداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعة والتي بلغت 43.8 مليون دينار كويتي في قضية ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "CITRA".

بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 128 فلساً للنصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 42 فلساً للنصف الأول من سنة 2022.

صرّح الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلاً:

"يسعدني أن أعلن أن الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة قد واصلت التقدم في مسيرة نموها وحققت إيرادات موحدة بلغت 318 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 306 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2022، وبنسبة نمو بلغت 4%. جاء هذا الأداء الجيد مدفوعاً بالتوسع لعملياتنا في الكويت والتحسن الملحوظ في أدائنا في المالديف والجزائر على أساس سنوي. وقد سجلت قاعدة عملائنا الموحدة نمواً بنسبة 2% لتصل إلى 25 مليوناً في النصف الأول من سنة 2023، الأمر الذي يعكس التزامنا المتواصل بتقديم خدمات عالية المستوى لعملائنا الكرام.

ارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة من 21 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2022 إلى 64 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023. ويرجع هذا النمو إلى حكم قضائي نهائي لصالح Ooredoo الكويت ضد وزارة الإتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات “CITRA”. وأدى ذلك إلى استرداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعه مسبقاً.

إلى جانب ذلك، سجلت الشركة ارتفاعاً كبيراً في ربحية السهم لفترة نصف السنة الأول من سنة 2023 حيث بلغت 128 فلس مقارنة بـ 42 فلس في النصف الأول من سنة 2022، ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى الحكم القضائي المذكور أعلاه.

ومع استمرار جهودنا الرامية لتعزيز مركزنا القيادي كمقدم خدمات الاتصالات المتنقلة، نشهد الآن نموا ملحوظا في قاعدة عملائنا. حيث سجلت قاعدة عملائنا في الكويت نمواً بنسبة 7% لتصل إلى 2.8 مليون في النصف الأول من سنة 2023 كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% لتبلغ 123 مليون دينار كويتي خلال الفترة ذاتها. وفي الوقت ذاته، سجلت الجزائر توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع حجم الإيرادات بنسبة كبيرة بلغت 9% صاحبها نمو واضح لقاعدة العملاء. وفي فلسطين والمالديف، سجلت قاعدة العملاء نمواَ في كلا الدولتين. حيث ارتفعت قاعدة العملاء في المالديف بنسبة 6% كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% في النصف الأول من سنة 2023 بينما ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 2% وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 6% لنفس الفترة. وأما في تونس، فقد شهدنا زيادة في قاعدة العملاء بنسبة 1%.

لا زلنا عند التزامنا الدائم بتعزيز القيمة لأصحاب المصالح مع استمرار مسيرة نمونا في المستقبل، حيث نواصل تحسين كفاءاتنا التشغيلية لدعم نمو الشركة في كافة عملياتها والاستمرار في تقديم خدمات متميزة لعملائنا".

نظرة على العمليات:

يمكن تلخيص الأداء التشغيلي لـلمجموعة على النحو التالي:

Ooredoo - الكويت

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.8 مليون عميل في نهاية النصف الأول من سنة 2023، بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وقد سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 5٪ لتصل إلى 122.9 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 117.0 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8٪ ليصل إلى 38.0 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 35.1 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية للشركة.

وتعليقاً على الإنجازات الرئيسية التي حققتها Ooredoo خلال النصف الأول من عام 2023، صرح عبد العزيز البابطين الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت بأن النتائج القوية التي تحققت في Ooredoo الكويت قد ساهمت في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي لشركة Ooredoo ، ويسعدنا أن نعلن عن أدائنا المالي القوي للنصف الأول من عام 2023 حيث حققت الشركة نمواً ملحوظاً وأظهرت مرونة ثابتة في سوق دائم التغير.

خلال الربعين الأولين من عام 2023 ، شهدنا نمواً قوياً في الإيرادات، متجاوزاً المعايير القياسية السابقة. هذا الإنجاز هو شهادة على تفاني Ooredoo تجاه قاعدة عملائها، ويسعدنا الاستمرار في دفع الابتكار والتميز في كل جانب من جوانب عملياتنا.

علاوة على ذلك، يظل التزامنا بالابتكار في طليعة رؤية شركتنا. لقد واصلنا الاستثمار في البحث والتطوير ، مما أدى إلى تقديم العديد من المنتجات والخدمات الرائدة التي كان لها صدى إيجابي مع عملائنا والتي تلبي احتياجات قطاع الأفراد والشركات والأعمال.

واصلنا التركيز على استراتيجيتنا للتحول الرقمي ومكنّنا المنصات الرقمية من تسهيل رحلة العميل، ففي النصف الأول من عام 2023، حصلت Ooredoo الكويت مرتين على أفضل تطبيق وموقع إلكتروني لتطبيق Ooredoo ، حيث تم منح Ooredoo الكويت جائزة Stevie Bronze Award عن أفضل تطبيق وجائزة Ooredoo App Asian Telecom Award عن أفضل تطبيق وموقع الكتروني.

لم يكن ابتكارنا المستمر على مستوى العملاء فحسب ، بل شمل أيضاً قطاع المؤسسات والأعمال لرقمنة وأتمتة جميع احتياجات الأعمال للمؤسسات في الكويت اليوم من خلال أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أما عن التزامنا بالمسؤولية المجتمعيه ركز برنامج المسؤولية الاجتماعية لدينا على تفعيل شراكات التنمية المستدامة مع القطاعين العام والخاص وتعزيز العلاقات مع المجتمعات في الكويت بالإضافة إلى زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال الشراكة مع جمعيات غير ربحيه لدعم القضايا الانسانية والمجتمعية مع جمعية الرحمة العالميه. نحن فخورون بالنمو المتزايد والتنوع في إطار المسؤولية الاجتماعية لشركة Ooredoo ، والذي يعالج القضايا الأساسية عبر ركائزنا الرئيسية: التعليم والصحة والرياضة والبيئة وريادة الأعمال وتمكين الشبابولا سيما شراكتنا مع اتحاد الطلبة في الكويت – فرع المملكة المتحدة و تقديم برامج تدريبية لحديثي التخرج.

Ooredoo – تونس

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس 6.9 مليون عميل في النصف الأول من سنة 2023. وانخفضت الإيرادات إلى 59.5 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 62.0 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 20.8 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 27.1 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2022.

Ooredoo – الجزائر

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر 13.0 مليون عميل في النصف الأول من سنة 2023. وارتفعت الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 98.5 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 90.7 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18% ليصل إلى 39.0 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 33.2 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2022.

Ooredoo – فلسطين

ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 2٪ لتصل إلى 1.4 مليون عميل في النصف الأول من سنة 2023. وقد انخفضت الإيرادات إلى 17.1 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023 ، مقارنة بـ 17.5 مليون دينار كويتي في نفس الفترة من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6٪ ليصل إلى 6.9 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 6.5 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2022.

Ooredoo – المالديف

ارتفعت قاعدة العملاء في Ooredoo المالديف بنسبة 6٪ لتصل إلى 398 ألف عميل في النصف الأول من سنة 2023. وقد سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 7٪ لتصل إلى 20.2 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023 ، مقارنة بـ 18.8 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8٪ ليصل إلى 11.2 مليون دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 10.3 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022.

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لإستفسار وسائل الإعلام:

الوطنية للاتصالات ("Ooredoo")

زينب الشمري، العلاقات العامة والإعلام

صندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت

البريد الإلكتروني: ZainabA@ooredoo.com.kw

معلومات حول Ooredoo الكويت (الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة)

تم إطلاقها تجارياً في ديسمبر 1999، وبلغ سعر السهم في الشركة 1.169 دينار كويتي بتاريخ 30 يونيو 2023، ليعطي قيمة سوقية لشركة الوطنية للإتصالات (Ooredoo) تبلغ 0.6 مليار دينار كويتي.