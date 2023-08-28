أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت &e الاستثمار اليوم عن مشاركتها في جولة تمويلية من الفئة (أ) لصالح شركة " أيكيجاي لابس – Ikigai Labs"، وهي شركة رائدة في استخدام قوة الذكاء الاصطناعي المولد للبيانات المجدولة.

وخلال هذه الجولة التمويلية تحصل شركة أيكيجاي لابس على تمويل إجمالي قدره 25 مليون دولار، بمساهمة كل من &e الاستثمار، و "برمجي للاستثمار -Premji Invest"، و" فاونديشن كابيتال – Foundation Capital".

ويعزز هذا الاستثمار رؤية أيكيجاي لابس في تغيير طريقة استخدام المؤسسات للذكاء الاصطناعي، إذ تعمل على تمكين المؤسسات من إتقان استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال أكاديمية أيكيجاي والمنصة المميزة الخاصة بها.

وتقدم أيكيجاي لابس حلاً للذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية، مما يساعد الشركات على مواجهة تحديات تسخير مجموعات البيانات الكبيرة وضمان دقة النتائج المتوقعة، يجمع هذا النهج المبتكر للشركة بين أحدث التوقعات بالسلاسل الزمنية وثلاث أدوات أساسية: aiMatch لتسوية البيانات، وaiCast لتوقع النتائج، وaiPlan لتخطيط السيناريوهات.

وقال ديفافرات شاه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي الشريك في شركة أيكيجاي لابس، وبروفيسور في مؤسسة أندرو (1956) وإيرنا فيتيربي للذكاء الاصطناعي والقرارات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا:" ندرك حجم التحديات التي يواجهها الأفراد للتعامل مع بياناتهم المجدولة، وكذلك معاناة الشركات للاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، لذا نعمل على مساعدة القوى العاملة العالمية على الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، ويسعدنا التعاون في ذلك مع &e الاستثمار، وPremji Invest، وFoundation Capital، وشخصيات بارزة مثل Diane Greene، الذين يمكّنوننا من جعل الذكاء الاصطناعي المولد للبيانات المجدولة فعالًا في التأثير على أعمال الشركات."

وبهذه المناسبة، قال إيدي فرحات، المدير التنفيذي في &e الاستثمار:" تحقق أيكيجاي لابس، نقلة نوعية في طريقة استخدام الشركات لحلول الذكاء الاصطناعي في أعمالها، وذلك من خلال: أولاً، إعطاء الأولوية للفرق الوظيفية والالتقاء بهم أينما كانوا في رحلة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم عبر منصة الذكاء الاصطناعي المميزة الخاصة بهم ومن خلال أكاديميتهم العملية المرموقة. ثانيًا، في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي المولد للبيانات القائم على النصوص والصور، فإن إيكيجاي تدرك أهمية البيانات المجدولة، وهي الكنز الحقيقي لمعظم الشركات.

وأضاف فرحات قائلاً:" يعد الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أقوى الأدوات التكنولوجية التي تثري حياة الناس، لذا نحرص على الاستثمار في إيكيجاي لابس الذي يعد دليلاً على ثقتنا في مهمتهم المتمثلة في تمكين الاستفادة القصوى من حلول الذكاء الاصطناعي وجعلها في متناول الجميع."

وتعزز منصة إيكيجاي لابس، التعليم من خلال إثرائها بنهج Expert-in-the-Loop (EiTL) المبتكر، وتعمل أكاديمية إيكيجاي على تدريب أكثر من 6000 طالب من أكثر من 90 دولة على موضوعات مثل "No Code AI" و"التنبؤ بالسلاسل الزمنية".

تؤكد &e الاستثمار، من خلال هذا الاستثمار مجددًا التزامها بدعم التقنيات المبتكرة، إذ يمكن أن تحفز هذه الخطوة الإستراتيجية الجيل القادم من الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يبشر بعالم أعمال أكثر ذكاءً وتركيزاً على البيانات.

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حول &e الاستثمار

"&e الاستثمار" هي ركيزة الاستثمار التابعة لمجموعة "&e" التي تستثمر في الأفكار والأشخاص التي تمتلك القدرة على بناء المستقبل، وتعمل على دعم شركات التكنولوجيا ذات الرؤية المستقبلية ومساعدتها على النمو وتمكين التقدم الهادف الذي يخدم الجميع حول العالم.

وتتمثل رؤيتها في دعم منظومة الاستثمار التكنولوجي في المنطقة، وتدعم الشركات الناشئة التي تعمل على مواجهة التحديات الراهنة وتتطلع إلى توفير حلول أفضل، وتعمل جنباً إلى جنب معها لتحويل أفكارها إلى أعمال رائدة.

لمعرفة المزيد حول "&e الاستثمار"، يرجى زيارة https://eand.com/en/capital.jsp

حول Ikigai إيكيجاي

تأسست منصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي من Ikigai بناءً على سنوات من البحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتوفر للمؤسسات الرؤية التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل لدفع النمو. ومن خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة لقراءة المستقبل وتخطيط السيناريوهات وإعداد البيانات ودمجها، يمكن للمؤسسات دراسة وقراءة البيانات على نطاق واسع، واكتشاف الأنماط لاكتساب ميزة تنافسية. ويساهم استخدام نماذج Ikigai للرسومات البيانية الدقيقة أيضًا في توظيف البيانات بمختلف أنواعها لمساعدة الشركات على إحداث ثورة في طريقة عملها وتوسيع نطاقها ونموها.

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