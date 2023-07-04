خطة متكاملة لإنشاء أكاديمية تدريب متخصصة لموظفي شركة إيرثلنك

برنامج تدريبي شامل يركز على أنظمة شبكة جيجابت الضوئية السلبية وتوصيل الألياف الضوئية إلى المنازل

يقود خبراء من أكاديمية اتصالات من &e البرامج التدريبية المشتركة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت أكاديمية اتصالات من &e اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة إيرثلنك "EarthLink" المزود الرائد لخدمات الإنترنت في جمهورية العراق، لتأسيس أكاديمية إيرثلنك المتخصصة بعلوم الاتصالات والعمل على نقل المعرفة والتدريب المهني وتنمية المواهب، وتحقيق التميز في الأعمال والقيادة.

وقّع مذكرة التفاهم الاستراتيجية كلاً من معمر ناصر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لاتصالات للخدمات القابضة، والدكتور علاء جاسم، الرئيس التنفيذي لشركة إيرثلنك، وذلك في أكاديمية اتصالات من &e في دبي.

وتساهم أكاديمية اتصالات من &e، بموجب هذه الاتفاقية، في تأسيس أكاديمية إيرثلنك، لتكون أكاديمية تدريب تعمل على تطوير برامج متخصصة في مجال الشبكات وخدمات أنظمة شبكة جيجابت الضوئية السلبية وتوصيل الألياف الضوئية إلى المنازل، ويغطي برنامج التدريب الشامل مجالات مختلفة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى مناهج بمعايير عالمية تلبي احتياجات السوق المتطورة.

وبهذه المناسبة، قال معمر ناصر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لاتصالات للخدمات القابضة: "نعمل على مشاركة الخبرة الواسعة التي تتمتع بها أكاديمية اتصالات من &e مع شركائنا ولاسيما في توظيف المواهب وتطويرها، وإدارة الأعمال والاتصالات، وأنظمة التعلم الإلكتروني. ويهدف البرنامج التدريبي المعتمد والمقدم بتوجيه من الخبراء في الأكاديمية إلى تمكين موظفي شركة إيرثلنك وتزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، مما يعزز من قدراتهم، ويطور من مستويات الأداء لديهم، ويقدم لهم تعليمًا استثنائيًا لتنمية مهاراتهم".

وتتعاون الجهتان من خلال هذه الاتفاقية على تطوير السياسات والإجراءات وعمليات مراقبة الجودة لضمان تقديم الأكاديمية الجديدة لبرامج تدريبية عالية الجودة لتلبية احتياجات السوق.

ومن جهته، قال الدكتور علاء جاسم، الرئيس التنفيذي لشركة إيرثلنك، "نلتزم دائماً بتمكين موظفينا من خلال توفير إمكانيات التدريب المتطور الأحدث والأكثر فعالية في مختلف المهارات الخاصة بقطاع الاتصالات، وتشمل الاستشارات، والتدريب على إدارة الأعمال، وهندسة الاتصالات، وكذلك أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ومن خلال هذا التعاون مع أكاديمية اتصالات من &e، نسعى إلى تحقيق أهدافنا والوفاء بالتزامنا".

ويشمل منهج البرنامج التدريبي مجالات مختلفة، بما في ذلك مفاهيم الاتصالات، وأحدث التقنيات والحلول، والبنية التحتية للشبكات، والخدمات والتطبيقات، وإدارة العملاء، والقيادة والإدارة في القطاع، والتقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وحلول مراكز البيانات، وغيرها الكثير.

تقدم الأكاديمية مجموعة شاملة من الدورات والشهادات والاعتمادات التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك مفاهيم الاتصالات، وتقنياتها وحلولها والبنية التحتية للشبكة، وخدمات الدعم وإدارة المشاريع، ومنتجات وخدمات إيرثلنك، والقيادة والإدارة، وإدارة العملاء، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة وحلول مراكز البيانات وشبكات الاتصالات واعتماد الكابلات، وسيتم إنشاء مرافق على أحدث طراز، مثل مناطق التدريب والمختبرات والفصول الدراسية وورش العمل المخصصة لضمان توفير أفضل تجربة تعليمية.

ويتم دعم البرنامج التدريبي الشامل من خلال تقديم ندوات تقنية عبر الإنترنت، ومعسكرات تدريب صيفية، وورش عمل حول التقنيات الناشئة، ودورات مكثفة، ومعسكرات تمهيدية، مما يوفر للمشاركين تجربة تعليمية متنوعة.

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