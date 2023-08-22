لتحفيز نمو الثورة الصناعية الرابعة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت &e الاستثمار اليوم عن قيادتها لجولة تمويلية من الفئة (أ) بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لصالح "ماكس بايت تكنولوجي - Maxbyte" ، الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية والروبوتية المتكاملة، بهدف تعزيز نمو الشركة وتمكينها من توفير الحلول المبتكرة لشركات التصنيع ودعمها في العصر الرقمي.

تعد "ماكس بايت تكنولوجي"، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، من أهم مزودي حلول الثورة الصناعية الرابعة، ضمن قطاعات حيوية مثل السيارات، والمعدات العسكرية، والمرافق، والأغذية والمشروبات. وتهدف إلى تعزيز النمو المستدام في التحول الرقمي والذكي للمؤسسات الصناعية، وتحقيق المزيد من المرونة، والإنتاجية، وزيادة الإيرادات والأرباح.

ويهدف تمويل &e الاستثمار إلى تسريع نمو "ماكس بايت تكنولوجي" من خلال تعزيز قدرات فرق المبيعات، وتطوير إستراتيجية الشراكات والدخول إلى الأسواق، إلى جانب توسيع نطاق المشاريع عبر مناطق جغرافية وصناعات جديدة.

وبهذه المناسبة قال إيدي فرحات، المدير التنفيذي في &e الاستثمار: "تعتبر شراكتنا مع ’ماكس بايت تكنولوجي‘ علامة فارقة ضمن خططنا الاستراتيجية، لأنها تشكل الشريك الأمثل لدفع عجلة الثورة الصناعية الرابعة، مع سجل حافل من قصص النجاح الذي حققته من خلال نهجها المبتكر الذي ساهم في إنجازات متميزة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب شرق آسيا والهند. ويوفر هذا الاستثمار دفعة قوية لمساعدة الشركة على ترسيخ حضورها العالمي ودعم مساعيها في تحقيق التحول الرقمي وتوفير المزيد من حلول الأتمتة للشركات".

وأضاف إيدي قائلاً: "توفر حلول التوصيل والتشغيل الخاصة بـ’ماكس بايت تكنولوجي‘ ما هو أبعد من مجرد الخدمات المخصّصة لشركات التصنيع الصغيرة، لتشكل منافساً قوياً يملك القدرة على خدمة الشركات التصنيع الأكبر حجماً في الأسواق من خلال التكامل السريع والمباشر . ونؤمن بأنّ الحلول الرائدة للشركة سترسم مشهداً جديداً لقطاع التصنيع في دولة الإمارات، وتساعد على دفع عجلة الاقتصاد الرقمي".

وتقدم ’ماكس بايت تكنولوجي‘ مجموعة واسعة من الخدمات ضمن ثلاثة مجالات رئيسية، تتضمن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي لرقمنة سلاسل القيمة الصناعية للمصانع الذكية والمستدامة، والروبوتات، وحلول الأتمتة لتمكين المصانع الآلية، وبرامج تدريب متخصصة في علوم الثورة الصناعية الرابعة، لتمكين كل من الشركات والمجتمعات من تحقيق نمو مستدام من خلال اعتماد التحول الرقمي لنقلهم نحو المستقبل.

وقال رامشانكار سي إس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماكس بايت تكنولوجي: "نحن سعداء بشراكتنا مع &e الاستثمار لأنها تشكل خطوة هامة في تحقيق رؤيتنا المشتركة والتزامنا بإعادة تشكيل القطاع الصناعي، ودفع النمو القائم على التغيير النوعي، ودفع رحلتنا نحو مستقبل بإمكانيات لا حدود لها. وتعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على تسريع رحلتنا لقيادة التطور التكنولوجي، وتعزيز الصناعة الذكية، وتمكين الصناعات الإماراتية والعالمية".

وأضاف: "نعمل يشكل مستمر على تطوير منتجنا الرائد byteFACTORY، متجر التطبيقات المتخصص في حلول الثورة الصناعية الرابعة، والذي يتكامل مع تقنيات الروبوتات والأتمتة التي تمكن عملاء المؤسسات الصناعية العالمية من الازدهار في عصر التحول السريع. وستفتح شراكتنا الجديدة مع &e الاستثمار الأبواب لإمكانيات أكبر، مما يمكننا من الاقتراب من تحقيق رؤيتنا لعالم صناعي أكثر ذكاءً وترابطًا".

وعقدت &e المؤسسات، التابعة لـ &e، مؤخراً اتفاقية مع "ماكس بايت تكنولوجي" تكون بموجبها الموزع ووكيل الدمج الحصري لمنتجات "ماكس بايت تكنولوجي" في الإمارات العربية المتحدة. وتساهم هذه الشراكة بتسريع مسار التحول الرقمي لقطاع التصنيع في دولة الإمارات، كما تتوافق مع الرؤية التي حددتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في برنامج "مشروع 300 مليار".

ويتماشى الاستثمار الاستراتيجي لـ &e الاستثمار في "ماكس بايت تكنولوجي" مع الاستراتيجية الوطنية لتسريع وتيرة التحول الرقمي عبر القطاعات الصناعية مع التركيز بشكل خاص على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

ومع تكامل نقاط القوة بين &e الاستثمار و"ماكس بايت تكنولوجي"، تساهم الشركتان في تنفيذ الأجندة الوطنية ورسم مشهد قطاع التصنيع عبر تطوير تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. ويشكّل هذا الاستثمار يمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتهما المشتركة ببناء مستقبل معزز رقمياً.

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حول &e الاستثمار

"&e الاستثمار" هي ركيزة الاستثمار التابعة لمجموعة "&e" التي تستثمر في الأفكار والأشخاص والمؤسسات التي تمتلك القدرة على بناء المستقبل، وتعمل على دعم شركات التكنولوجيا ذات الرؤية المستقبلية من خلال الشراكات الاستراتيجية والتعاون، ومساعدتها على النمو وتمكين التقدم الهادف الذي يخدم الجميع حول العالم.

تتمثل رؤيتها في دعم منظومة الاستثمار التكنولوجي في المنطقة، وتدعم الشركات الناشئة التي تعمل على مواجهة التحديات الراهنة وتتطلع إلى توفير حلول أفضل، وتعمل جنباً إلى جنب معها لتحويل أفكارها إلى أعمال، كما تسعى لعقد شراكات قوية تعزز من استغلال الموارد بطرق أفضل وتوفير المزيد من فرص النمو.

تشمل محفظتها أعمال سريعة التوسع، تمتلك حصة فيها لدعمها نحو مستقبل رقمي أكثر ازدهارًا، مع التركيز على التكنولوجيا المالية، والترفيه، والشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا التعليم، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، بالإضافة إلى الجيل التالي من الإنترنت (Web 3.0)، وتقوم بتسريع الحوارات ضمن مجتمع الأعمال، وتقدم الإرشاد والتواصل وفرص التمويل لأصحاب المشاريع في المراحل المبكرة.

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