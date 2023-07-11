قالت مجموعة الإمارات للاتصالات &e - التي كانت تعرف سابقا باتصالات - إنها في مرحلة مبكرة لتقييم عملية استحواذ محتملة لحصة في شركة الاتصالات الإثيوبية الحكومية "إيثيو تيليكوم".

ومجموعة اتصالات الإماراتية تأسست عام 1976، وكانت أول مزود لخدمات الاتصالات في الإمارات ومملوكة بنسبة 60% من حكومة الإمارات.

وشركة الاتصالات الإثيوبية، بدأت أعمالها عام 1890 باسم الإدارة المركزية لنظام التليفون والتليجراف، وتغيرت حتى أصبحت إيثيو تيليكوم في 2010، حسب موقعها الرسمي.

ولم تذكر شركة اتصالات الإماراتية، حجم الحصة المستهدفة في الشركة الإثيوبية أو الاستثمار المرصود.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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