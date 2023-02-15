استحوذت مجموعة الإمارات للاتصالات &e - التي كانت تعرف سابقا باسم اتصالات - على منصة إلكترونية لتقديم الخدمات المنزلية ServiceMarket بالكامل، وفقا لبيان من اتصالات لبورصة أبوظبي الأربعاء.

وتبلغ قيمة الصفقة 81 مليون درهم ( 22.1 مليون دولار) تمول نقدا، وتتضمن جزء مرتبط بالأداء المستقبلي للأعمال على مدى فترة زمنية، حسب البيان.

ومجموعة اتصالات الإماراتية تأسست عام 1976 ومقرها أبوظبي، وهي أول مزود لخدمات الاتصالات في الإمارات. وتمتلك الحكومة 60% منها، وتقدم المجموعة خدماتها لـ 155.4 مليون مشترك في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وقالت المجموعة إن المنصة التي تقدم أكثر من 40 خدمة منزلية في الإمارات ستسهم في "تعزيز تنوع الخدمات الحالية التي تقدمها اتصالات من &e عبر منصة smiles والتي تتضمن خدمات طلب وتوصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت ".

وسيتم دمج البيانات المالية للمنصة الجديدة ضمن أعمال المجموعة بداية من الشهر الجاري وفق البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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