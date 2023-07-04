تخطط شركة ميتا المالكة لتطبيقات "فيسبوك، واتساب، انستغرام"، لإطلاق تطبيق للتدوينات الصغيرة منافس لمنصة تويتر، تحت اسم "ثريدز" اعتبارا من يوم الخميس، وفق ما أوردته وسائل إعلام.

وبحسب بي بي سي، فيبدو أن تطبيق "ثريدز" للمحادثة النصية، سيقدم خدمة مجانية وسيكون مرتبط بانستغرام، ولن تكون هناك قيود على عدد المنشورات التي يمكن للمستخدم رؤيتها.

يأتي هذا فيما أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، مطلع الأسبوع الجاري، وضع حدود مؤقتة لعدد التغريدات التي يُمكن لمستخدمي المنصة تصفحها يوميا تختلف وفقا لطبيعة حساب المُستخدم.

ووفق ما نقلته وكالة رويترز، تم إدراج ثريدز، على متجر التطبيقات على أجهزة شركة أبل وسيكون متاحا للتحميل على الأجهزة اعتبارا من يوم الخميس.

وسيسمح هذا التطبيق - حسب رويترز - للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على انستغرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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