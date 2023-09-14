أعلنت "زين السعودية" عن توقيعها اتفاقية شراكة مع " شركة الروّاد للأنظمة "، الرائدة والمتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الدوائر الإلكترونية. وسيتم بموجب هذه الاتفاقية توطين المنتجات والخبرات المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء، لتحقيق استدامة الابتكار في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، والمساهمة في رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وجاء توقيع الاتفاقية برعايةٍ من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، خلال مشاركة "زين السعودية" في فعاليات معرض "سيتي سكيب جلوبال"، الذي أقيم في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الحالي، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، في العاصمة السعودية الرياض.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: "يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة بوصفه الأول من نوعه في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة؛ وهو يأتي في إطار إستراتيجيتنا في "زين السعودية" لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين منظومة رقمية متكاملة تدعم مسيرة التحوّل الرقمي الشامل في المملكة، عبر تطوير عناصر المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتوطين المنتجات والخدمات الخاصة بالقطاع، ما يساهم في بناء اقتصادٍ قويٍّ ومستدام". وثمّن التعاون مع "الروّاد للأنظمة" الذي يعزز من قدرات "زين السعودية" التنافسية في مجال إنترنت الأشياء، ويوفر أفضل الحلول والخدمات الرقمية وأكثرها تقدماً، ما ينعكس إيجاباً على خدمة العملاء.

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "الرواد للأنظمة " المهندس صبحي الغامدي "أنَّ التعاون مع مزودٍ رائدٍ للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة كشركة "زين السعودية"، التي تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الرقمية المرتكزة إلى الابتكار، سوف يعطينا دفعة مهمة لتحقيق خططنا لتعزيز المحتوى التقني المحلي في كافة القطاعات. وبعد أن حققنا تقدماً كبيراً في توطين صناعة أجهزة نقاط البيع وأجهزة التنفس الطبي، فإنَّ التعاون مع "زين السعودية" سيفتح لنا الباب واسعاً للعمل معاً لتوطين الابتكار في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، من خلال تطوير وتصنيع منتجات إلكترونية خاصة بالاستخدامات التقنية المتقدمة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها".الجدير بالذكر أنَّ هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز الإمكانات المحلية وتنمية المحتوى المحلي على مستوى قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، بما يندرج مع رؤية المملكة الطموحة للاقتصاد الوطني في تحفيز الصناعات الوطنية.

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