استحوذت شركة "الياه سات" الإماراتية للاتصالات الفضائية - إحدى شركات مجموعة مبادلة للاستثمار الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي - على حصة أقلية في شركة eSAT Global الأمريكية العاملة في حلول اتصالات إنترنت الأشياء، وفقا لبيان لسوق أبو ظبي الثلاثاء.

ولم تذكر الشركة حجم الحصة أو قيمة الصفقة، لكنها قالت إن الاستحواذ يمثل "فرصة استثمارية في قطاع سريع النمو ولا يزال قيد التطوير".

ويتوقع أن ينمو سوق إنترنت الأشياء بمعدل 22% خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 525 مليون دولار، وفقا للبيان.

كما وقعت شركة تابعة لالياه سات وهي شركة "الثريا" اتفاقية تجارية مع الشركة الأمريكية لاستخدام منصات إنترنت الأشياء في عدة قطاعات منها الزراعة والقطاع البحري، على أن يبدأ التشغيل التجاري بحلول الربع الأخير من 2023، حسب البيان. وهناك أعمال قائمة بين الثريا و eSAT Global.

وجاء الاتفاق تزامنا مع انطلاق معرض التكنولوجيا "جيتكس جلوبال 2022" في دبي الاثنين التي تشارك فيه الياه سات.

(إعداد شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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