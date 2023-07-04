تبحث أبوظبي وشركة النفط والغاز النمساوية "أو إم في" إمكانية دمج شركتين كبريين في مجال الكيماويات واللدائن، في صفقة قد ينتج عنها إنشاء مجموعة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، بحسب ما نقلته وكالتا رويترز وبلومبرغ يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة.

وبحسب مصادر بلومبرغ، فإن المحادثات تتعلق باستكشاف إمكانية دمج شركة الكيماويات النمساوية بورياليس وشركة اللدائن البلاستيكية بروج، وقد تتخطى قيمة الكيان الجديد الـ 30 مليار دولار.

لكن المصادر قالت إن المحادثات القائمة بين الجانبين منذ أشهر لا يزال من الممكن أن تتأجل أو لا تفضي إلى اتفاق.

ولدى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حصة 25% في شركة بورياليس فيما تمتلك "أو إم في" حصة الـ 75% المتبقية. وتمتلك بورياليس بدورها 36% من شركة "بروج"، التي تمتلك أدنوك حصة أغلبية بها تبلغ 54%.

وتصل القيمة السوقية لشركة بروج -التي تتخذ من أبوظبي وسنغافورة مقرين لها- إلى نحو 22 مليار دولار، وفق بلومبرغ، وتقدم منتجاتها لقطاعات الزراعة والبنية التحتية والطاقة والسيارات وغيرها، لعملاء في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وبحسب مصادر بلومبرغ، فقد تضمنت المباحثات بين أبوظبي و"أو إم في" تقييم شركة بورياليس بحوالي 10 مليار دولار، بما في ذلك حصتها في شركة بروج، مضيفة أن القيمة المحددة للكيان الجديد وهيكل الملكية لا يزالان يمثلان عقبتين رئيسيتين لأي اتفاق وقد يتغيران.

والشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في" لرويترز إن شركته لا تنوي بيع حصة الأغلبية التي تملكها في شركة بورياليس.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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