قررت شركة أبو قير للأسمدة الحكومية المصرية، في اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، تعيين عابد عز الرجال رئيس لمجلس الإدارة وعضو منتدب للشركة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة يوم الاثنين، إن القرار يأتي بعد استقالة سعد إبراهيم أبو المعاطي من منصبه كرئيس مجلس الإدارة وقبول استقالته، لكنها أضافت أنه سيتستمر عضوا في مجلس الإدارة.

نبذة عن الرئيس الجديد

(بحسب تقارير إعلامية)

هو رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول منذ 2017 حتى يناير 2022.

وشغل سابقا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات للإنتاج.

كما كان عضو مجلس إدارة عدد من الشركات إضافة إلى رئاسة شركات البترول منها شركة "بترول خليج السويس".



نبذة عن الشركة



تأسست شركة أبوقير للأسمدة عام 1976 وتعمل فى إنتاج وتسويق الأسمدة واليوريا والأمونيا. وفي ديسمبر الماضي، باعت الحكومة حصة إضافية من الشركة المدرجة في البورصة بنسبة 10% مقابل 2.2 مليار جنيه مصري (140 مليون دولار)، بحسب موقعها الإلكتروني وتقارير إعلامية.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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